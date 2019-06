EE.UU. impide a sus embajadas ondear la bandera del orgullo gay

Washington, 7 jun (EFEUSA).- La Administración del presidente, Donald Trump, está rechazando las peticiones de algunas embajadas del país en el extranjero para ondear la bandera arcoiris, símbolo del colectivo LGTBI+, junto a la de país, por el mes del orgullo gay, informó la cadena de noticias NBC.

Al parecer, las embajadas de Israel, Alemania, Brasil y Letonia habrían pedido permiso al Departamento de Estado para ondear la bandera pero la idea ha sido rechaza por el Gobierno, según tres diplomáticos consultados por la NBC.

A pesar de ese rechazo, las sedes diplomáticas podrán ubicar en otros lugares, como paredes, jardines o luces, el símbolo que representa la lucha por los derechos del colectivo LGTBI+ (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y no identificados).

De acuerdo con las informaciones publicadas por medios de comunicación locales, la decisión de no colocar la enseña en un lugar oficial corresponde al subsecretario de Administración del Departamento de Estado, Brian Bulatao, bajo la supervisión del secretario de Estado, Mike Pompeo.

Durante el mandato del expresidente Barack Obama (2009-2017), el Gobierno otorgó un permiso general a las embajadas para que enarbolaran la bandera del orgullo durante junio.

Pero con la Administración de Trump las legaciones pueden exhibir el símbolo del orgullo en otros lugares que no sean el asta oficial.

La decisión contrasta con el apoyo que expresó Trump a través de Twitter a finales de mayo, donde indicó que celebraba “el mes del orgullo LGBT para reconocer las contribuciones sobresalientes que las personas LGBT han hecho”.

Asimismo, el mandatario anunció una campaña para despenalizar la homosexualidad en el extranjero.

Uno de los promotores de la campaña es el embajador en Berlín, Richard Grenell, quien es la persona abiertamente gay más veterana en la Administración de Trump y quiso ubicar la bandera arcoiris en la sede diplomática donde trabaja.

“El reconocimiento por parte del presidente del mes del orgullo y su tuit alentando nuestra campaña de despenalización del la homosexualidad me enorgullece aún más para marchar en el desfile de Berlín y colgar una enorme pancarta que reconoce nuestro orgullo”, declaró Grenell.

Este mes se celebra el orgullo LGTBQ+, un evento que reivindica los derechos de las personas homosexuales, una orientación sexual que está criminalizada en más de 70 países, 5 de ellos con hasta pena de muerte y que en otras partes del mundo supone actitudes de discriminación y rechazo.