López Obrador convoca a acto de unidad nacional y amistad con USA el sábado

México, 6 jun (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se llevará a cabo en el municipio fronterizo de Tijuana este sábado un acto por “la unidad nacional” y para mantener la “amistad” con Estados Unidos, en pleno choque diplomático.

“Quería convocar a este acto de unidad, con el propósito de defender la dignidad de México y la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Que no se rompa la sagrada amistad que tenemos con el pueblo de Estados Unidos”, anunció este jueves el mandatario desde Palacio Nacional.

El líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) explicó que en esta convocatoria se definirá la postura del Gobierno ante Estados Unidos, quien ha anunciado que impondrá aranceles a todos los productos mexicanos a partir del 10 de junio como castigo por no frenar la migración.

Informó que el evento se celebrará en la fronteriza Tijuana el sábado a las 17.00 hora local (00.00 GMT del domingo) e indicó que ha invitado a gobernadores estatales, legisladores federales, ministros de la Suprema Corte, integrantes del poder judicial, dirigentes obreros, campesinos, empresarios y líderes religiosos.

Además, instó a que se sumaran a este magno acto, que busca reivindicar “la buena vecindad”, a tantos ciudadanos como fuera posible.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la pasada semana por sorpresa su decisión de aplicar aranceles a todos los productos mexicanos del 5 % -y aumentar los gravámenes gradualmente hasta el 25 % en octubre- si México no frena la creciente migración hacia su vecino del norte.

Este miércoles en Washington se produjo una primera reunión de alto nivel entre Gobiernos que, no obstante, no cerró con un acuerdo, lo que impactó en el peso mexicano y puso en alerta mercados y analistas.

“Esperemos que el día de hoy (jueves) se logre un acuerdo. Pero de todas maneras vamos a hacer el acto del sábado”, indicó López Obrador, quien reiteró que lo mejor es el “diálogo y la no confrontación”.

Ante la medida “unilateral” arancelaria de Estados Unidos, el jefe de Gobierno dijo que se están evaluando opciones -como medidas similares a productos estadounidenses- pero que no quieren adelantar acontecimientos.

Tensando todavía más la situación, este miércoles una nueva caravana migrante de unas 400 personas entró ilegalmente en México por su frontera con Guatemala, y fue frenada por las autoridades del país.

Cuestionado sobre ello, López Obrador recordó que su principal objetivo es “atender las causas” que llevan a la gente a dejar su tierra natal.

“Pero tampoco se puede permitir que transiten por nuestro territorio de manera ilegal. Tenemos que aplicar leyes sin violar derechos humanos, y al mismo tiempo, atender las causas”, remachó.