Del Castillo, Souza y otras actrices mexicanas lanzan un proyecto para migrantes

Los Ángeles (EFE).- Las actrices mexicanas del grupo “Los Ángeles en México”, del que forman parte Kate del Castillo y Karla Souza, presentaron una iniciativa para ayudar a familias inmigrantes que luchan por mantenerse unidas.

La medida llamada, “Immigration Nexus”, reúne una serie de recursos en una sola página web (https://www.immigrationnexus.org/) dónde los inmigrantes pueden conectarse con organizaciones que les puedan brindar orientación sobre como presentar sus procesos, entre otras ayudas.

“Hay mucha desorganización en la frontera y lo que queremos es unificar todos los esfuerzos y servir de puente” dijo a Efe Souza, conocida por su papel en la serie “How to Get Away with Murder”, durante el lanzamiento de la iniciativa en Los Ángeles.

La actriz dijo que su objetivo es unir a la comunidad tal y como pasó hace dos años cuando surgió “Los Ángeles en México”.

Souza, del Castillo, las actrices Ana de la Reguera, Esmeralda Pimentel y la productora Olga Segura, todas mexicanas radicadas en Los Ángeles, lanzaron en 2017 “Los Ángeles en México” para recaudar fondos para los damnificados por el terremoto que ese año afectó a varios estados de México, dejando más de 350 muertos, cientos de heridos y millones en perdidas económicas.

Segura explicó este lunes a Efe que después de cumplir con el objetivo inicial y de entregar viviendas construidas con donaciones en San Miguel Tecuanipa (Puebla), el grupo siguió activo recaudando fondos y decidieron centrarse en la causa de los migrantes.

“Estamos echándole una mano también a las organizaciones que llevan años tratando de que la gente conozca sus servicios y que necesitan de una plataforma como esta” indicó Segura.

Souza subrayó que “Immigration Nexus” incluye esfuerzos “exclusivamente” comunitarios, así como programas y proyectos no lucrativos. “Esto es para ayudar, no una plataforma para que alguien quiera hacer negocio”, dijo.

Organizaciones como Border Network for Human Rights, La Placita/Our Lady Queen Of Angels Church, Centro de Derechos del migrante, California Immigrant Policy Center, Border Angels, Diocesan Migrant and Refugee Services, Inc. y Hermandad Mexicana Nacional forman parte del proyecto.

La directora del California Immigrant Policy Center, Whelma Cabanawan, destacó que el proyecto impulsado por las cinco mexicanas llega en un momento políticamente importante, “en donde es necesario que todos los esfuerzos se aglutinen, y que rostros conocidos apoyen esta causa”.

Kate del Castillo y Ana de la Reguera no participaron este lunes de la presentación por motivos laborales, pero según aseguró la coordinadora del grupo, Claudia Pinto, están igual de comprometidas que en sus inicios hace dos años.