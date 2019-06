La Policía obligará a Neymar a declarar por la difusión de imágenes íntimas

Teresópolis (Brasil), 3 jun (EFE).- La Policía acudió este lunes al centro de entrenamiento en que Brasil se prepara para la Copa América e informó al atacante Neymar de la investigación que le fue abierta por divulgar por internet imágenes íntimas de la mujer que lo acusa de violación, y lo citó a un interrogatorio.

Los investigadores le pidieron a Neymar que preste su testimonio el próximo viernes, pero voceros de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) dijeron que pedirán un aplazamiento debido a que el jugador viajará este martes a Brasilia para el amistoso del miércoles con Catar y después seguirá rumbo a Porto Alegre para el amistoso del domingo con Honduras.

La notificación fue específicamente por la investigación abierta contra Neymar, el futbolista más caro del mundo, por crímenes virtuales y no por la violación, de la que es acusado por una joven brasileña con la que se encontró en un hotel de París el pasado 15 de mayo.

Una patrulla de la Comisaría de Represión a los Crímenes de Informática de la Policía Civil del estado de Río de Janeiro se presentó en la mañana de este lunes en la Granja Comary, a 98 kilómetros de Río de Janeiro, y permaneció 45 minutos en el lugar.

Los agentes de la comisaría especializada esperaron hasta que el jugador del París Saint Germain (PSG) pudiese recibirlos para entregarle la notificación de la investigación y firmara el respectivo documento.

La Policía ya se había presentado en la mañana del domingo en la Granja Comary pero se marchó rápidamente tras ser informada de que el futbolista no había vuelto a la concentración tras una jornada de descanso.

Tras la información de que le habían abierto una investigación por divulgar imágenes íntimas de su acusadora, el delantero retiró este lunes de su cuenta en Instagram el vídeo que había publicado para defenderse de la acusación de violación por una joven con la que se encontró en París y cuya identidad no ha sido divulgada.

El jugador del PSG, de 27 años, publicó el sábado un vídeo en el que desveló las conversaciones que mantuvo por escrito desde marzo hasta mayo pasado con la presunta víctima y fotos íntimas de ésta última, luego de que la mujer lo denunciara el viernes en una comisaría de Sao Paulo.

Con el mensaje, el atacante quiso demostrar que la mujer mantuvo un trato normal después del encuentro sexual y supuestamente consentido que tuvo con Neymar el 15 de mayo, fecha en la que la mujer afirmó haber sido violada.

En Brasil es delito ofrecer, compartir, transmitir, vender, distribuir, publicar o divulgar imágenes o vídeos de contenido sexual por cualquier medio sin el consentimiento de la víctima, con una previsión de pena de uno a cinco años de cárcel, tiempo que puede aumentar en caso de que la persona lo haya hecho por venganza o humillación, tras haber mantenido una relación sexual.

El coordinador de selecciones de la CBF, Edu Gaspar, que concedía una rueda de prensa junto al técnico Tite en el momento en que la Policía notificaba a Neymar, afirmó que la entidad contrató una asesoría jurídica para resolver el problema y que la orientación que recibió es la de ofrecer toda la colaboración posible.

“La orientación que me dieron es la de estar totalmente disponible, atender todas las demandas, acompañarlo y conversar con él sobre el asunto. Estar a disposición un 100 % para que esta situación pueda ser resuelta rápidamente”, dijo.

“Debido a la importancia del caso, lo primero que hice fue buscar una asesoría jurídica con la CBF que me pueda asesorar en cualquier situación que pueda ocurrir aquí dentro de la Granja Comary. Así como ocurrió el domingo por la mañana, cuando recibimos un comisario, conversamos con él y pasamos todas las informaciones necesarias”, agregó.

Según Gaspar, el objetivo de tener una asesoría jurídica directa es el de intentar centralizar todo con los abogados de la CBF para que “podamos resolver el caso lo más rápido y de la mejor forma posible”, para que Neymar esté tranquilo y se concentre en la Copa América.