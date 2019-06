Sanders, Harris y Castro prometen reforma migratoria y revivir DACA y TPS

Pasadena (EFEUSA).- Los precandidatos demócratas a la Casa Blanca Bernie Sanders, Kamala Harris, Julián Castro y Jay Inslee prometieron restituir los programas migratorios anulados por el Gobierno de Donald Trump e impulsar una reforma migratoria.

En un foro celebrado en Pasadena (California), los demócratas coincidieron en que implementarán esta medida en sus hipotéticos primeros cien días de gobierno, tiempo en el que también impulsarán una reforma migratoria en el Congreso.

“Tenemos que hacer todo lo que podamos hacer legalmente”, dijo el senador Sanders.

El restablecimiento del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal, (TPS), así como derogar del veto a viajeros de países musulmanes, las deportaciones expeditas y la separación de familias fueron propuestas compartidas por todos.

La senadora Harris incluso prometió hacerlo “en el segundo día” de gobierno si llega a convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos, lo que desató una ovación de aplausos entre los asistentes.

El exsecretario de Vivenda Julián Castro también planteó reactivar en sus primeros 100 días de gobierno el programa DAPA, impulsado por el expresidente Barack Obama y que protege a los padres indocumentados con hijos ciudadanos.

En una crítica al Gobierno de Obama, del que formó parte, Castro dijo que no se podía esperar para arreglar el sistema migratorio y que los demócratas deben tomar pasos inmediatos en ese sentido cuando retomen el poder.

El también exalcalde de San Antonio (Texas) se mostró convencido que en 2020 los demócratas tendrán no solo en control de la Casa Blanca, sino también el del Congreso, lo que les permitirá emprender las reformas sin dilaciones.

Además, Castro propuso un Plan Marshall para Centroamérica para atacar la raíz del problema migratorio: “Si garantizamos la seguridad de estas personas y les damos condiciones dignas para vivir no tendrán que dejar su país”.

El gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, propuso por su parte un giro de 180 grados a la política sobre refugiados.

“Teneos que dejar de perseguir a quienes están buscando asilo, debemos darles tiempo a presentar sus casos”, insistió el gobernador.

El foro, en el que los candidatos no compartieron escenario, fue organizado por FIRM Action, Community Change Action y CHIRLA Action Fund, con la idea de “comprometer a los aspirantes con el tema de inmigración y defender a la comunidad indocumentada”, según dijo a Efe, Jorge Mario Cabrera, portavoz de CHIRLA.

Cabrera reveló que la organización invitó a los 24 precandidatos demócratas, pero tan solo aceptaron Sanders, Harris, Castro e Inslee.

Al foro también acudieron para compartir sus experiencias con los candidatos inmigrantes residentes en California, Florida, Texas, Pensilvania, Nueva York, Kansas o Nevada afectados por las políticas del Gobierno de Trump.

Nana Gyamfi, una inmigrante subsahariana advirtió a Harris sobre los problemas que enfrenta esta comunidad “doblemente perseguida” por ser de raza negra.

La senadora dijo que entre sus planes está trabajar contra la discriminación racial y la persecución policial de latinos y afroamericanos, así como reformar el sistema de prisiones.

Los cuatro demócratas coincidieron en sus criticas hacia el Gobierno de Trump y su dura retórica contra los inmigrantes.

Cada uno de los aspirantes también invitó a los asistentes a promover el voto y a no parar en la lucha para defender a sus comunidades.

“Nunca crean que Trump habla por la mayoría de Estados Unidos, tenga en cuenta eso” sentenció Sanders.