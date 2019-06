En busca de los mejores sándwiches (o tortas)

Tubs Gourmet Sandwiches

Por Diego Ozuna para El Mundo US

Escondido en un centro comercial que comparte con un Teriyaki y una venta de marihuana a la orilla de Lake City Way esta Tubs Gourmet Sandwiches. Aunque no se ve como mucho desde la calle, la reputación que tiene Tubs entre los amantes de las buenas tortas lo hizo merecedor de una visita del Temible Diego. Desafortunadamente este es un caso en el cual la reputación sobrepasa la realidad.

Antes de entrar a la crítica, los puntos a favor. Primero, servicio super amable, lo cual es número uno en estimación del Temible. Segundo, por doce dólares ($12.00) recibes un sándwich enorme de 12 pulgadas – y con 12 pulgadas matas hasta el hambre de tres días. Todos los sándwiches valen lo mismo y también puedes pedirlos en un tamaño más pequeño por $7.25. El secreto de los conocedores es comprar el grande pues siempre te lo puedes comer después si no te cabe en la primera sentada. Otro punto a favor es que se dedican solamente a los sándwiches y no tienen nada en el menú que los distraiga de su pasión. Si venden ensaladas, pero estas son básicamente versiones desabridas de sus sándwiches que simplemente remplazan el pan por lechugas.

En Tubs, el pan es indiscutiblemente el protagonista principal. El pan es crujiente por fuera y suave por dentro – como la mejor telera que te hayas comido. Es una receta secreta que usa Tubs y los panes son horneados exclusivamente para ellos por The Essential Baking Company. Otro punto a favor de estos sándwiches es que se toman su tiempo haciéndolos y tuestan cada uno antes de servirlo. Yo pedí el Philly Dip de carne. Este clásico americano viene cargado de queso, pimentón, cebollas asadas, y trae un recipiente “al jugo” para ahogar tu torta a tu gusto en un caldo de carne delicioso. También pedí la ensalada de Buffalo Chicken, un pollo en salsa picosa servido sobre una cama de ensalada y salsa de queso Roquefort.

¿Entonces que fue lo que no le gustó al Temible? Dos cosas. El sándwich es rico, pero no me pareció lo más esquicito que me haya comido. El pan si es bueno, pero no tan bueno como para ponerlo en el panteón de la fama. El Temible se ha comido mejores sándwiches en su vida y es difícil desbancar a estándares locales como PASEO. Volveré sin duda a probar otros sándwiches y les contare. Finalmente, el local le resta bastante a la experiencia pues la decoración es mínima y pobre. Eso sí, si el caso es de hambre, pues la falta de ambiente no será problema.

Veredicto del Temible: Bueno, pero no tiene ambiente y no entra en el panteón de la fama.

Tubs Gourmet Subs

TubsSubs.com

11064 Lake City Way NE #16

Lake City, WA 98125

Phone: 206-361-1621

Horario al público:

Lunes – Sábado 10:30AM – 7:00PM

Domingo 11:00AM – 5:00PM