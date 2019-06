Canciller mexicano llega a Washington para negociación sobre aranceles

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Washington, 1 jun (EFEUSA).- El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, llegó esta medianoche a Washington para liderar la delegación mexicana en la negociación con Estados Unidos con el fin de que esta nación no aplique aranceles a todos los productos mexicanos como castigo por no frenar la migración.

“Ya en la embajada de México en Washington. Se estarán incorporando entre hoy y miércoles: la Dra. Graciela Márquez, secretaria de Economía; Jesús Seade, subsecretario para América del Norte; Lázaro Cárdenas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República”, señaló Ebrard en su cuenta oficial de Twitter.

El canciller mexicano confirmó así su llegada a la capital estadounidense para encontrarse con miembros del Ejecutivo del presidente, Donald Trump, y tratar el último anuncio de gravámenes a las importaciones de productos mexicanos.

Antes de abordar el vuelo a Washington, Ebrard explicó que habló por teléfono con el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, y el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

“Se inicia proceso de negociación. Escuché interés y respeto a la carta del Presidente López Obrador. Avanzamos”, indicó ayer el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Twitter.

En otro mensaje en esta red social, Ebrard justificó viajar en viernes por “la relevancia del asunto” y para la “preparación de argumentos y estrategia común de áreas del gobierno exigen trabajar intensamente”.

“También hay que ver a aliados de México durante el fin de semana. Por eso salgo ahora”, zanjó.

El presidente de México, López Obrador, apeló este viernes al diálogo y a evitar confrontaciones, confiado en que pronto Donald Trump rectificará sobre esta dura decisión.

El jefe de la Casa Blanca anunció el jueves su decisión de aplicar aranceles del 5 % a partir del 10 de junio -y aumentar los gravámenes gradualmente hasta el 25 %- si México no frena la creciente migración hacia su vecino del norte.

El devenir de los acontecimientos marcará la relación comercial entre ambos países. Actualmente, Estados Unidos es el principal socio comercial de México.

México exportó entre enero y noviembre de 2018 a Estados Unidos productos por valor de 328.059 millones de dólares, lo que representa el 79,4 % de las exportaciones totales.

En su mayoría fueron bienes de consumo como alimentos y relacionados con el sector de la automoción, según datos del Gobierno mexicano.