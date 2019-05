La alcaldesa Durkan y la jefa de policía Best anuncian medidas adicionales para mejorar la seguridad pública en las comunidades de Seattle

SEATTLE (28 de mayo de 2019) – Después del recorrido de esta mañana por el vecindario de Capitol Hill, la alcaldesa de Seattle, Jenny A. Durkan, y la jefa de la policía, Carmen Best, anunciaron que la Ciudad de Seattle implementará medidas adicionales para mejorar la seguridad pública en las comunidades de Seattle. Las patrullas de refuerzo continuas del Seattle Police Department (SPD, Departamento de Policía de Seattle) que comenzaron en mayo en siete vecindarios de Seattle continuarán en funcionamiento y serán reevaluadas posteriormente en junio. Como se ha hecho en años recientes, el Seattle Police Department (SPD, Departamento de Policía de Seattle) también contará con sus programas de refuerzo de verano regulares en Golden Gardens, Alki Beach y Capitol Hill (para la vida nocturna).

“Tenemos la responsabilidad de proteger la seguridad de nuestros vecindarios y comunidades y, al mismo tiempo, debemos garantizar que sean lugares acogedores, animados y activos para que las personas vivan, trabajen y se diviertan”, comentó la alcaldesa Jenny Durkan. “Nuestros departamentos, entre los que se incluyen el Seattle Department of Transportation (Departamento de Transporte de Seattle), Seattle Parks (Parques de Seattle) y Seattle Public Utilities (Servicios Públicos de Seattle), se encuentran en distintos vecindarios de la ciudad implementando mejoras. Agradezco a los miembros de la comunidad por su aporte y a nuestros oficiales del SPD y otros empleados de la ciudad por su ayuda en el abordaje de estas prioridades comunitarias”.

El 2 de mayo, el SPD comenzó a enfocarse en las operaciones de siete áreas basándose en el aporte de la comunidad y el análisis de datos, las cuales se corresponden con las mejoras de la comunidad llevadas a cabo por los departamentos de la ciudad. Entre los siete vecindarios se incluyen el centro de la ciudad, que comprende la zona cerca del corredor de Third Avenue alrededor de Pike y Pine, SoDo, South Park, Georgetown, Pioneer Square, Fremont y Ballard.

Las patrullas de refuerzo no reducirán las operaciones regulares del SPD y la Ciudad de Seattle, entre las que se incluyen patrullas de policía, investigaciones criminales, esfuerzos de prevención de violencia armada y operaciones para combatir la violencia de pandillas en todo Seattle. Por ejemplo, la ciudad continuará su trabajo para prevenir y actuar en contra de la violencia y el uso de armas de fuego en zonas, como Central District y Rainier Beach. El SPD también ha llevado a cabo una serie de operaciones recientes en la zona norte de Seattle, la zona sur de Seattle, Northgate, y Pioneer Square y Chinatown-International District (Barrio chino/Distrito Internacional).

El SPD seguirá evaluando el impacto para comprender las implementaciones continuas y futuras en estas y en otras áreas. Durante las primeras tres semanas, los datos iniciales muestran que las solicitudes de servicio han disminuido mientras que la vigilancia policial comunitaria proactiva ha aumentado considerablemente.

“Seguiremos abordando el comportamiento criminal en estos vecindarios objetivo y supervisando las necesidades en otras áreas. Las operaciones habituales y las investigaciones criminales se seguirán realizando en toda la ciudad”, afirmó la jefa de policía, Carmen Best. “Esperamos que los recursos policiales adicionales, junto con los servicios mejorados de otros departamentos de la ciudad, generen un impacto positivo en nuestros negocios y residentes”.

“Nuestro trabajo consiste en garantizar que se escuchen todas las voces (sus inquietudes, necesidades y aspiraciones) y alinear nuestros programas y servicios para respaldarlas”, expresó Andres Mantilla, director del Seattle Department of Neighborhoods (Departamento de Vecindarios de Seattle). “Nuestras inversiones se enfocan en la conexión de los vecindarios con la ciudad y con cada uno de ellos, y en la colaboración con la comunidad en pos de la búsqueda de soluciones”.

“El SDOT se complace en trabajar conjuntamente con nuestros colegas en la policía y en otras agencias de la ciudad para mejorar la seguridad del transporte de personas y bienes en toda la ciudad”, expresó Sam Zimbabwe, director del Seattle Department of Transportation (SDOT, Departamento de Transporte de Seattle).

“Seattle City Light es el punto principal de una acción conjunta llevada a cabo para modernizar las farolas e incorporar una tecnología LED más confiable y con eficiencia energética”, compartió Debra Smith, directora ejecutiva y gerente general del área de servicios públicos. “Reconocemos que las farolas también contribuyen a la sensación de seguridad de los residentes. Es realmente útil obtener información directa de los vecinos sobre dónde podemos hacer más mejoras en nuestro trabajo con otros departamentos de la ciudad”.

“La seguridad pública es fundamental para la economía de Seattle y especialmente para los pequeños negocios de los vecindarios de Seattle. La ciudad asume el compromiso de colaborar con los negocios para escuchar sus inquietudes y buscar soluciones a los problemas que experimentan a diario”, manifestó Bobby Lee, director interino de la Office of Economic Development (Oficina de Desarrollo Económico).

Durante el mes pasado, los departamentos de la Ciudad de Seattle, incluidos el Seattle Police Department (Departamento de Policía de Seattle), Seattle Public Utilities (Servicios Públicos de Seattle), Seattle City Light, el Seattle Department of Transportation (Departamento de Transporte de Seattle), el Department of Neighborhoods (Departamento de Vecindarios), el Department of Parks & Recreation (Departamento de Parques y Recreación), la Office of Economic Development (Oficina de Desarrollo Económico) y el Human Services Department (Departamento de Servicios Humanos), han formado equipos multidisciplinarios que participan con las comunidades a fin de identificar y abordar las necesidades de mantenimiento, por ejemplo, mantenimiento de árboles y paisajismo en propiedades de la ciudad; reemplazo de farolas; eliminación de grafitis; mejoras del marcado del pavimento y señalización; y eliminación de desechos de los vertederos ilegales. Este proceso ha incluido caminatas por los vecindarios con miembros de la comunidad a fin de identificar el trabajo prioritario que se está abordando actualmente. En las próximas semanas, la ciudad anunciará una serie de programas de verano en los vecindarios de toda la ciudad destinados a niños, jóvenes y familias.