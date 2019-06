BBVA baja previsión de PIB a menos del 1 % en México por crisis arancelaria

Tweet on Twitter

Share on Facebook

México, 31 may (EFE).- Los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los productos mexicanos probablemente conduzcan a la economía de México a una recesión, estimó BBVA Bancomer, que redujo su pronóstico de crecimiento de 1,4 % a menos de 1 % en 2019.

“Como la inversión será negativamente afectada, nuestro pronóstico de 1,4 % de crecimiento económico ya no es realista. Ahora consideramos que el crecimiento del PIB en 2019 muy probablemente será menor a 1 % y que una recesión económica no puede ser descartada”, indicó el banco en un boletín.

En un análisis sobre el impacto potencial de la tarifa de 5 % anunciada el jueves por Trump, la entidad financiera indicó que la medida entraría en vigor el 10 de junio.

“Ello sugiere que será introducida a pesar de la intención de diálogo” del Gobierno mexicano, apuntó.

Resaltó que es menos probable que el aumento de la tasa arancelaria llegue hasta 25 % a menos que México “detenga sustancialmente” el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

Pero tampoco descartó esta posibilidad por completo porque la efectividad de las acciones mexicanas serán “juzgadas únicamente” por el Gobierno de Estados Unidos.

Por su parte, sostuvo, México impulsará la negociación y probablemente intentará mostrar resultados en la frontera sur.

De acuerdo con el análisis, el efecto negativo sobre la economía mexicana de los aranceles, si llegan a aplicarse, llegaría principalmente a través del canal de inversión y su magnitud dependerá en última instancia de la tasa y la reacción del tipo de cambio.

Por otro lado, la introducción de aranceles también tendría un efecto negativo en la economía de Estados Unidos.