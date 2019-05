“Call of Duty: Modern Warfare” se pondrá a la venta el 25 de octubre

Los Ángeles, 30 may (EFEUSA).- El videojuego “Call of Duty: Modern Warfare”, la nueva y esperada entrega de la famosa saga bélica “Call of Duty”, se pondrá a la venta el próximo 25 de octubre.

“Call of Duty: Modern Warfare” anunció hoy en las redes sociales su fecha de lanzamiento por medio de un espectacular tráiler de un minuto y 42 segundos de duración.

Este clip de adelanto comienza con una tensa secuencia nocturna en la que diferentes miembros de un comando armado aparecen entre las sombras y penetran en un oscuro bosque.

“Las reglas han cambiado”, dice la voz del narrador.

Ambientado en el mundo contemporáneo, el tráiler de “Call of Duty: Modern Warfare” muestra posteriormente asaltos a casas, saltos en paracaídas, combates en medio de ciudades o bombardeos.

Activision, la compañía estadounidense responsable del lanzamiento de esta saga de videojuegos en primera persona, dijo hoy en un comunicado que en “Call of Duty: Modern Warfare” los jugadores se meterán en “una narrativa increíblemente cruda y áspera que afecta al equilibrio global de poder”.

A diferencia de otros juegos de “Call of Duty” que recreaban conflictos del pasado como la Segunda Guerra Mundial, “Call of Duty: Modern Warfare” toma como punto de partida la situación geopolítica actual.

En este sentido, Activision destacó que “Call of Duty: Modern Warfare” cuenta como escenarios con ciudades “icónicas” de Europa y lugares en Oriente Próximo.

Diseñado por la desarrolladora Infinity Ward, este nuevo videojuego estará disponible para PC y para las consolas Xbox One y PlayStation 4.

El tráiler y anuncio de la fecha de lanzamiento de “Call of Duty: Modern Warfare” tuvo hoy lugar a menos de dos semanas de que comience en Los Ángeles la feria E3, el evento más importante en todo el mundo de la industria de los videojuegos y que se celebrará del 11 al 13 de junio en el Centro de Convenciones de la ciudad californiana.

No se descarta que Activision dé más pistas y adelantos de “Call of Duty: Modern Warfare” durante la E3.