Kany García dice que hay que avanzar hacia la igualdad para la comunidad LGBT

San Juan, 29 may (EFEUSA).- La cantautora boricua Kany García señaló que a pesar de que las cosas han mejorado para el colectivo lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT) en Puerto Rico hay todavía que avanzar hacia el objetivo de la plena igualdad.

García, que promociona su último trabajo, “Contra el viento”, dijo en entrevista con Efe que “hasta que no haya total igualdad habrá que trabajar” para que las personas de diferente orientación sexual no sufran por su condición.

La cantautora puertorriqueña se convirtió en referencia para la comunidad LGBT después de que en febrero de 2016 utilizara sus cuentas en las redes sociales de Facebook e Instagram para anunciar su homosexualidad y mostrar además la fotografía de su pareja, Jocelyn Troche.

“Qué momento tan perfecto para abrir mi corazón y mostrarme tal cual soy siendo el fin de semana de enamorados”, dijo entonces, algo que sorprendió a algunos de sus seguidores, ya que García se casó en diciembre del 2010 con un músico de su banda, del que se divorciaría en 2013.

García matizó que la comunidad LGBT es muy diversa y que si bien hay grupos que pueden haber mejorado su situación surgen nuevas preocupaciones, como por ejemplo por las personas transgénero, que como aseguró sufren mucha discriminación.

La artista también se refirió a la situación de igualdad entre hombre y mujer, también un asunto en el que queda mucho camino por recorrer, tanto en Puerto Rico como en el resto del mundo, según comentó.

“Cada vez hay más mujeres que denuncian hechos de desigualdad”, sostuvo, tras matizar que es obvio que no se ha alcanzado la equidad si nos atenemos a los puestos de responsabilidad que copan hombres y mujeres, algo que se puede comprobar tanto en empresas como el mundo del espectáculo o a la hora de concederse premios por cualquier actividad.

García también tuvo palabras para la situación que sufre Puerto Rico tras el paso del huracán María en septiembre de 2017, un episodio camino de 2 años pero de cuyas consecuencias todavía se recupera la isla caribeña.

Dijo que las cosas no son fáciles para Puerto Rico, un territorio que definió como una colonia de los Estados Unidos donde “las decisiones dependen de otros”.