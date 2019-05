Piden sancionar a ICE por ocultar documentos de la muerte de dos inmigrantes

Denver, 28 may (EFEUSA).- Una organización nacional de abogados de inmigración presentó una moción en la Corte Federal de Denver pidiendo que se sancione al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por no haber cumplido con la publicación de documentos sobre muertes de inmigrantes detenidos en Colorado y en California.

Según informó este martes el Centro de Educación y Cumplimiento de Derechos Civiles (CREEC), la demanda fue presentada el pasado 23 de mayo ante la negativa de ICE de entregar documentos, a pesar de la orden judicial de hacerlo, sobre las muertes de Kamyar Samimi y Vicente Cáceres Maradiaga.

Samimi, de Irán y residente legal en Estados Unidos, falleció en diciembre de 2017 en la cárcel privada para indocumentados de Aurora (al este de Denver), aparentemente por falta de atención médica.

Cáceres Maradiaga, de Honduras, murió en la cárcel privada en Adelanto, California, en mayo de 2017 (el tercer recluso fallecido en ese establecimiento ese año).

En un comunicado, CREEC indicó que el pedido de intervención judicial contra ICE se debe a que debería haber entregado los documentos sobre las muertes de Samimi y de Cáceres Madariaga a principios de 2018.

Esos documentos “son parte de un proyecto de mayor alcance que examina documentos de otras personas fallecidas en custodia de ICE”, señaló

“Ya tuvimos suficiente con estos juegos (de ICE). Es inapropiado porque el público está pidiendo responsabilidad y transparencia”, afirmó Elizabeth Jordan, directora del Proyecto de Responsabilidad de Inmigrantes en Detención en CREEC.

El comunicado explica que los documentos solicitados están enmarcados en la Ley de Libertad de Acceso a Información (FOIA) y que ICE “no respondió a los pedidos de información sobre las condiciones en las prisiones de inmigración, incluyendo si existen adecuados servicios de cuidados médicos y de salud mental”.

Según CREEC, ICE está “tratando de ocultar” lo sucedido con Samimi y con Cáceres Madariaga y ese ocultamiento de documentos es “ilegal”.

Por eso, CREEC pidió que el juez federal sancione a ICE, le obligue a pagar los costos de las acciones legales en su contra y le exija que entregue los documentos solicitados.

“Hasta muy recientemente, ICE pretendía que esos documentos no existían. Pero esta semana (por la semana pasada), CREEC pudo comprobar que no solamente existen los documentos sobre la muerte del Sr. Samimi, sino que son condenatorios”, revela el comunicado.

Una versión de esos documentos, difundida el pasado 21 de mayo por Rocky Mountain PBS, sostiene que en doce oportunidades durante dos semanas el personal de la cárcel en Aurora podría haber ayudado a Samimi, pero no lo hizo.

La demanda de CREEC es similar, pero separada, de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Colorado contra ICE