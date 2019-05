El guardameta Orozco asegura que México está obligado a ganar la Copa Oro

México, 28 may (EFE).- El portero Jonathan Orozco, integrante de la preselección mexicana que se prepara para la Copa Oro, aseguró hoy que para el “tri” está obligado ganar el título por tratarse del torneo principal de la Concacaf.

“Hay una gran selección y México siempre está obligado a ganar; ya me tocó jugarla (la Copa Oro) y perderla y fue un fracaso para México; siempre va a ser una obligación para nuestro país ganar la Copa, nuestro torneo más importante”, señaló en una rueda de prensa el portero del Santos Laguna, quien estuvo en el equipo nacional del certamen en el 2013.

Orozco lamentó las recientes bajas por lesiones del delantero Hirving Lozano, del PSV Eindhoven de Holanda, y el defensa Miguel Layún, del Monterrey, pero aseveró que los que están tienen todo para ser protagonistas en el certamen regional programado del 15 de junio al 7 de julio.

“Es algo sensible cuando por una lesión no pueden representar al país, pero los que están deben ganarse el puesto, suplir ausencias y hacerlo de la mejor manera; por algo somos seleccionados. Nos ocupamos de los que nos estamos entrenando”, agregó.

Dirigido por el seleccionador Gerardo Martino, los mexicanos reiniciaron hoy su concentración en la Ciudad de México, donde trabajarán hasta el próximo sábado cuando viajarán a Atlanta para enfrentar el 5 a Venezuela en un amistoso. El 7 se trasladarán a Dallas, donde el 9 jugarán contra Ecuador el último encuentro de preparación.

El 12 los mexicanos viajarán a Los Ángeles para disputar la Copa Oro en la que jugarán la fase de grupos ante Cuba, Canadá y Martinica.

Antes de las bajas de Lozano y Layún, México comenzó a entrenarse sin cuatro de sus principales figuras, los delanteros Javier Hernández, del West Ham de la Liga Premier Inglesa, Carlos Vela, de Los Angeles FC de la MLS, y Jesús Manuel Corona, del Oporto Portugués, y el centrocampista Héctor Herrera, a punto de fichar con el Atlético de Madrid, quienes se negaron a jugar con el tri.

Orozco dijo que son grandes compañeros, ahora tienen otros intereses y si regresan serán bienvenidos.

“Debemos fijarnos en los que estamos. Nos toca dar la cara”, aseveró.

El guardameta Hugo González, del Necaxa, coincidió con González en que México se prepara para ganar la Copa Oro y negó que la creciente cifra de extranjeros en la liga limite el desarrollo de los mexicanos porque el mexicano de nivel siempre será tomado en cuenta.

“Si eres mexicano o extranjero el que esté bien va a jugar, tenemos que hacer las cosas bien y prepararnos mejor para buscar el lugar”, explicó.