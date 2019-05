Productor Carnage alza la voz para pedir ayuda en favor de migrantes

México, 27 May (Notimex).- El DJ internacional Carnage aseguró que se requiere un trabajo conjunto entre los gobiernos de Estados Unidos y México para apoyar a los migrantes que sólo buscan trabajar para mejorar su vida.

“Necesitamos coordinarnos para hacerlo más fácil para que las familias puedan trabajar en cualquier lugar y así llevar una vida honesta para sus hijos y que éstos también puedan ir a la escuela o trabajar”, mencionó en entrevista con Notimex.

El también productor musical de fama internacional compartió con indignación los malos tratos que reciben los migrantes, y reconoció que en todo el mundo hay gente mala de cualquier país.

“Hay malas personas, hay malas cosas, pero lo único que podemos hacer es apoyar a la gente y hablar con los funcionarios del gobierno para ver si hay buenas propuestas para ayudar a las familias”, afirmó en cuanto a trabajar con las autoridades migratorias.

Aseguró que los artistas tienen una plataforma y una voz muy grande, por lo que necesitan hablar de ello ya que no sólo corresponde a las autoridades hacerlo, sino a todas las personas, sean artistas, actrices o actores.

“Yo necesito la ayuda de todos mis ‘compadres’, también para colaborar con organizaciones como RAICES y donar; además de hablar antes de que llegue un nuevo presidente, ya no podemos pasar esto porque se hará peor, más niños se van a morir, más personas se van a morir y no es justo”, lamentó.

Carnage hizo referencia a la Fundación RAICES, la cual brinda servicios legales a familias y refugiados inmigrantes marginados en Texas, de la cual es embajador y anunció que donará parte de los ingresos de su más reciente sencillo Letting people go, cuyo video se basa en lo que vivió su familia al cruzar la frontera.

El también productor musical contó que aprovechó que su carrera ya está consolidada para poder alzar la voz y llegar más lejos en cuanto al apoyo a los migrantes, y descartó temer alguna represalia por parte del gobierno de Trump por hablar sobre este asunto.

“Yo tengo mi pasaporte estadunidense, estoy bien, si me quieren joder me pueden joder, pero yo voy a estar del lado de todos mis latinos”, afirmó con gran seguridad el productor, quien reconoció que ahora su español no es muy bueno.

Aunque descartó que sus compañeros músicos lo hayan tratado mal al inicio de su carrera, confesó que sólo se sintió discriminado por ser alguien diferente en el mundo electrónico, “es como entrar como hispano a una habitación llena de estadunidenses, te vas a sentir un poco raro”, ejemplificó.

Carnage contó la historia de su familia, que en 1979 cruzó la frontera para llegar a la Unión Americana; eran más de ocho personas que partieron de su natal Nicaragua, entre las cuales iba su abuelita, su abuelito y cinco niños, su madre tenía como 11 años, aunque en su video musical sólo aparecen dos menores.

“Fueron a Guatemala y se quedaron ahí un año para ganar dinero; mi abuelita abrió un restaurante y después se fueron a México, luego cruzaron la frontera por McAllen y los separaron por un día, después ganaron asilo y los llevaron a la Cruz Roja”, narró.

Fue así que su familia comenzó de nuevo en territorio estadunidense, sin ninguna posesión, dinero ni ropa, porque caminaron por el desierto de México con el “coyote” que los llevó.

“Fue muy duro para mí, pero si no hubiera pasado todo eso no me habrían dado la fuerza para trabajar duro para mi familia y representarla bien. A mi papá no lo conozco, mi mamá lo conoció cuando se movió a Maryland, en Washington DC”, reveló.

Aunque su mamá fue madre soltera y salió adelante sola, Carnage destacó que su tía le ayudó mucho, incluso se fue a vivir con ella a Guatemala un tiempo, para poder terminar la escuela.

“Así que crecí ahí, aunque soy nicaragüense, me quedé hasta los nueve o 10 años, porque no sabía inglés. Luego regresé con mi familia hasta los 15, pero mi tía se movió y ganó la citizenship (ciudadanía) en Estados Unidos y me regresé con ella hasta cuando tenía 19 años que me moví a Los Ángeles”, recordó.

En su video, en el cual colabora la agrupación Prinze George y que lanzó hace un mes, al principio se informa: “En 2018, 521 mil 090 personas fueron aprehendidas tratando de entrar a Estados Unidos por la frontera mexicana”.