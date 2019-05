Las mujeres son mayoría en campañas presidenciales demócratas más prominentes

Washington, 24 may (EFEUSA).- La mayoría de los puestos en nueve de las diez campañas presidenciales más prominentes del Partido Demócrata de cara a las próximas elecciones los ocupan mujeres, y casi el 25 por ciento de ellas se identifican como “minorías”, según un análisis publicado hoy por el diario The Wall Street Journal.

Hasta ahora al menos 23 personas han anunciado que competirán por la candidatura presidencial demócrata con miras a las elecciones de noviembre de 2020.

“Si bien el análisis halló que el 58 por ciento de los funcionarios de más jerarquía en esas campañas se identifican como ‘blancos’, también encontró cómo los candidatos con más puntos en las encuestas han hecho un esfuerzo por diversificar sus equipos”, señaló el diario.

El análisis se basó en la información suministrada por las campañas del exvicepresidente Joe Biden, el senador Bernie Sanders de Vermont, la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, la senadora Kamala Harris de California y el senador Cory Booker de Nueva Jersey.

Además, el diario consideró la composición de los equipos de campaña de la senadora Amy Klobuchar de Minesota, la senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York, el alcalde Pete Buttigieg de Indiana y el ex secretario de Vivienda y Desarrollo Humano Julián Castro.

Éstas son nueve de las diez campañas que figuran al frente de la intención de votos del promedio de encuestas que realiza el sitio Real Clear Politics (realclearpolitics.com).

La décima campaña es la del ex representante de Texas Beto O’Rourke que, según el diario, no proporcionó una información detallada de su personal.

Según ese promedio, Biden cuenta con el 37 por ciento del apoyo, seguido por Sanders con 17,7 por ciento, Warren con 9,8 por ciento, Harris con 8 por ciento, Buttigieg con 6,2 por ciento, O’Rourke con 3,7 por ciento, Kobluchar con 3 por ciento, y Booker y Castro cada uno con 1 por ciento.

The Wall Stret Journal citó a un portavoz de O’Rourke según el cual el personal principal en la sede de campaña en El Paso y en otros estados “es un 53 por ciento blanco y la mitad son hombres y la otra mitad mujeres”.

Por comparación, el diario informó que en la campaña del presidente Donald Trump por la reelección la mayoría del personal la componen mujeres y los blancos son mayoría.

Castro, quien formó parte del gabinete en la presidencia del demócrata Barack Obama, es el único hispano entre los diez candidatos más populares, y ha designado como jefa de su campaña a Maya Rupert, la única mujer de raza negra a cargo de una campaña para 2020.

Antes que ella, recordó el diario, sólo otras dos mujeres afroamericanas han dirigido campañas presidenciales: Donna Brazile quien dirigió la de Al Gore en 2000, y Maggie Wiliams, codirectora de la campaña de Hillary Clinton en 2008.

La participación femenina en el poder político de EEUU recibió un ímpetu sin precedentes en las elecciones legislativas de noviembre de 2018 cuando 117 mujeres, casi todas demócratas, ganaron puestos en el Congreso.

Aún así, aunque las mujeres son el 50 por ciento de la población, sólo el 20 por ciento de los miembros del Congreso son mujeres.