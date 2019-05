“Aladdin” y el genio Will Smith intentan arrasar en la taquilla nacional

Los Ángeles, 23 may (EFEUSA).- “Aladdin”, el clásico de Disney en su nueva versión con actores reales, encabeza los estrenos de este fin de semana en una cartelera dominada por el asesino John Wick que tiene en el ladrón más encantador del reino árabe de Agrabah un competidor fuerte en la taquilla.

De la mano del director Guy Ritchie (“Snatch”, 2000; “Sherlock Holmes”, 2009), el actor egipcio-canadiense Mena Massoud, que da vida a “Aladdin”, tiene el reto de arrebatar el primer puesto en la taquilla a Keanu Reeves y la tercera entrega de “John Wick: Chapter 3 – Parabellum”.

Massoud no está solo en esta aventura de conquistar al público en esta versión del clásico, ya que cuenta con la ayuda de Will Smith, que interpreta al alocado e irresistible genio de la lámpara maravillosa.

Los otros estrenos más destacados de esta semana son “Brightburn” y “Booksmart”.

Con una historia basada en un niño de otro planeta que aterriza en la tierra en un meteoro, “Brightburn” pretende subvertir el género de los superhéroes y dar al público la opción de ver el lado oscuro de este pequeño huérfano que es adoptado por una familia de granjeros.

Producida por James Gunn (Guardianes de la Galaxia 2014; y la secuela Guardianes de la Galaxia Vol.2, 2017), “Brightburn” podría ser competencia para “Avengers: Endgame”, que comienza su quinta semana en cartelera y sigue en el camino para tratar de convertirse en la película con mayor recaudación de la historia.

Por su parte, “Booksmart” llega en el momento perfecto para atraer a la audiencia juvenil que está terminando el año escolar: La historia se desarrolla un día antes de la graduación de dos dedicadas y comprometidas estudiantes que se dan cuenta de que deberían haber disfrutado un poco más de la vida en sus años de secundaria.

Las dos jóvenes tratarán de recuperar cuatro años perdidos de diversión en una sola noche.

Protagonizada por Kaitlyn Dever y Beanie Feldstein, “Booksmart” está dirigida por la versátil Olivia Wilde, quien debuta como directora con esta comedia.

Will Ferrell, experto en hacer reír al público, figura como productor ejecutivo del filme, junto a Adam McKay, director de cintas como “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy” (2004) y “The Big Short” (2015).

En salas limitadas la provocadora artista conceptual Jill Magid debuta con el documental “The Proposal”.

Magid se convierte en un personaje del filme y comparte sus esfuerzos para fotografiar la obra del arquitecto mexicano Luis Barragán.