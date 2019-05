El Gobierno de México muestra prudente optimismo por ratificación del T-MEC

Tweet on Twitter

México, 22 may (EFE).- El Gobierno mexicano mostró este miércoles un “cauto optimismo” por la ratificación del renovado tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que está pendiente de su votación en los Parlamentos de los tres países.

“Hay que ser optimistas, siempre con reservas y no un optimismo sin límites, pero sí pienso que tenemos una buena posibilidad de lograrlo”, expresó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en un foro empresarial de la American Society de México.

El secretario de Relaciones Exteriores admitió que es “más difícil saber el cuándo y el cómo” pero se mostró confiado en que “el rumbo general es favorable a que el tratado se ratifique”.

Ebrard explicó que por parte del Partido Demócrata de Estados Unidos, que domina la Cámara de Representantes, hay “objeciones, dudas o reservas” sobre aspectos en materia laboral, ambiental y farmacéutica del T-MEC.

Sin embargo, el canciller aseveró que México “ha avanzado muchísimo en su regulación interna” y recordó que ya se aprobó una reforma laboral que pone énfasis en la “eficiencia energética y la capacidad productiva”.

“Si tienes un litigio muy fuerte con China y tienes una capacidad de garantizar las inversiones en Norteamérica, ¿cuál sería el argumento para no aprobarlo?”, dijo Ebrard poniéndose en la piel de Estados Unidos.

Además, recordó que ninguno de los tres congresos pueden “reabrir la discusión sobre el contenido del tratado”, que fue firmado el pasado 30 de noviembre por los tres gobiernos.

En el mismo foro, el secretario mexicano de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, defendió los beneficios que tendrá el T-MEC, como un sustancial aumento de las inversiones en México.

“Creemos firmemente que tanto la inversión extranjera como la nacional mejorará con la ratificación del T-MEC”, dijo Urzúa y agregó que el tratado propiciará “la resolución de las tensiones comerciales internacionales y un posible reacomodo de las cadenas globales”.

Y es que en su conferencia magistral, Urzúa alertó sobre las “señales de desaceleración” de la economía global en el primer trimestre de 2019 y la “incertidumbre” generada por las disputas comerciales entre Estados Unidos y China.

Asimismo, expresó que “uno de los principales factores que han frenado el crecimiento en México es el lento crecimiento de la inversión”, algo que según dijo está pasando en todo el mundo.

“Una de las prioridades de la actual administración es la de impulsar a la inversión. Esto se logrará (…) fortaleciendo el estado de derecho y combatiendo eficazmente a la corrupción”, dijo.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, también defendió que “hay que aumentar el monto de inversión y hacer que aumente la productividad del país”.

El líder de la patronal mexicana recordó que el enorme desarrollo de China y de Corea del Sur se debe a que han invertido el equivalente al 40 % y al 25 % de su PIB respectivamente durante años.

Así pues, exhortó al Gobierno mexicano a incrementar la inversión pública, puesto que el país invirtió el pasado año el equivalente al 21 % de su PIB, del cual un 18 % fue inversión privada y el 3 % fue inversión pública.

Tras un año renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México y Estados Unidos llegaron a finales de agosto a un nuevo acuerdo comercial bilateral que dejaba la puerta abierta a la entrada de Canadá.

Finalmente, Canadá anunció el pasado 30 de septiembre su incorporación, con lo que el pacto seguirá siendo trilateral, respetando la naturaleza del TLCAN, vigente desde 1994.