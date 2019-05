Argentina recibe a Uruguay en el último test antes de viajar para el Mundial

Buenos Aires, 22 may (EFE).- La selección femenina de Argentina recibirá este jueves al combinado de Uruguay en la provincia de San Luis (centro), en el que será el último partido de preparación antes de viajar a Francia para disputar el Mundial.

Este choque servirá para que el seleccionador argentino, Carlos Borrello, termine de confeccionar la lista definitiva de 23 jugadoras que acudirán a la cita mundialística y que debe presentar el próximo viernes.

Borrello tendrá a su disposición a todo el plantel después de las incorporaciones de Ruth Bravo, que se encontraba en España disputando con su club, el CD Tacón, el ascenso a la primera división, y la flamante campeona de Europa Sole Jaimes, quien regresó al país austral después de conquistar el torneo más importante del viejo continente con el Olympique de Lyon francés.

La delantera oriunda de la provincia norteña de Corrientes se convirtió en la primera argentina en la historia que gana una Copa de Europa tras vencer por 4-1 al Barcelona en la final disputada el pasado sábado.

Jaimes buscará ahora realizar un buen papel en el Mundial, en el que las argentinas debutarán el 10 de junio frente a Japón, y poder conseguir un título con el que se “retiraría”, bromeó la futbolista de 30 años.

“Obviamente tener un título con Argentina ya me retiraría. No, pero sería muy feliz de que vaya bien, que consigamos pasar de la primera fase y después trabajar para intentar llegar lo más lejos que podamos”, aseguró en declaraciones a Radio La Red.

A partir de las 20.10 hora local (23.10 GMT) del jueves la afición argentina podrá despedir a sus jugadoras en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis de manera gratuita, ya que la Federación argentina dispuso varios puntos en la provincia donde se pueden retirar las entradas sin costo alguno.

Las pupilas de Borrello realizaron hoy el último entrenamiento en Buenos Aires antes de partir hacia San Luis, donde ya se encuentran las jugadoras de Uruguay, que esta mañana llegaron al aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda de la capital provincial.

La selección uruguaya afronta este partido con menos presión ya que no consiguieron clasificar para el Mundial de Francia, por lo que el seleccionador charrúa, Ariel Longo, podría dar minutos a jugadoras jóvenes como la delantera de 17 años Belén Aquino, una de las mayores promesas del fútbol uruguayo.