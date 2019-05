El guardameta Gudiño asegura que si México es gigante debe demostrarlo

Tweet on Twitter

México, 21 may (EFE).- El guardameta Raúl Gudiño aseguró este martes que si la selección mexicana que jugará la próxima edición de la Copa Oro, y que él integra, se cree la gigante de la Concacaf deberá demostrarlo en la cancha.

“Si tenemos esa etiqueta del gigante de la Concacaf la debemos refrendar en cada partido, no podemos quedarnos con las palabras; tenemos esa responsabilidad de demostrarlo adentro y hacerlo de gran manera y que seamos el equipo a vencer”, señaló Gudiño, del equipo Guadalajara, en una rueda de prensa.

Dirigido por el entrenador argentino Gerardo Martino, el combinado mexicano continuó este martes su preparación para los amistosos del 5 de junio con Venezuela y del 9 ante Ecuador, previos a la Copa Oro en la que aspira a ganar el título perdido en 2017.

El atacante Alexis Vega, también de las Chivas de Guadalajara, coincidió con Gudiño en que México debe ir por lo más grande en el torneo regional, un reto que asume el grupo.

“Siempre hemos visto que México es favorito para quedar campeón en la Copa Oro, estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos y trataremos de seguir haciendo bien las cosas para tener esa oportunidad”, aseveró.

Después de ganar la Copa oro de 2011 al vencer por 4-2 a Estados Unidos, México lleva tres participaciones por debajo de lo esperado. En el 2013 fue eliminado en semifinales por Panamá, en el 2015 ganó luego de un polémico penalti cuando estaba perdida ante los panameños en la fase de los cuatro mejores y hace dos años fue eliminado por Jamaica, de nuevo en semifinales.

Esta vez el equipo competirá sin varios de sus líderes como los delanteros Javier Hernández, del West Ham de la Liga Premier Inglesa; Carlos Vela, de Los Angeles FC de la MLS, y tanto Jesús Manuel Corona como Héctor Herrera, del Oporto portugués, negados a jugar en el Tri.

El delantero Roberto Alvarado, del Cruz Azul, se negó a cuestionar a sus compañeros ausentes y confió en que los presentes den la talla en la Copa Oro.

“Se debe de respetar la decisión de algunos de no venir. En mi caso, es un orgullo poder representar al país. México ha sido siempre de los favoritos; el torneo se pone cada vez más fuerte, tenemos la mentalidad de ir a todos los torneos a dar lo mejor y siempre pelear por ganar una Copa”, concluyó.

La selección mexicana viajará el 1 de junio a Atlanta para enfrentar el 5 a Venezuela, el 7 se trasladará a Dallas, donde el 9 jugará contra Ecuador, y el 12 se moverá a Los Ángeles para disputar la Copa Oro en la que jugará la fase de grupos ante Cuba, Canadá y Martinica.