Científicos advierten sobre filtros solares “naturales”

Washington, 20 may (EFEUSA).- Los consumidores muestran un interés creciente por “productos naturales” pero, al comienzo del verano en el hemisferio norte, un estudio publicado hoy en la revista Health Communication advierte sobre la escasa eficacia de los filtros solares hechos en casa.

Los científicos del Centro para la Investigación y Política de Lesiones del Hospital Infantil Nationwide, y del Colegio Brooks de Salud de la Universidad del Norte de Florida, examinaron diversas cremas y lociones de fabricación doméstica ofrecidas en la plataforma Pinterest.

“Internet es un gran recurso para que las familias busquen inspiración en recetas, y para proyectos de arte y manualidades, pero no lo es, necesariamente, para la manufactura hogareña de productos relacionados con la salud”, indicó Lara McKenzie, coautora del estudio.

“Los filtros solares hechos en casa son riesgosos porque no están sujetos a regulaciones ni se les ha sometido a pruebas de eficacia como se hace con los filtros comerciales (…) Cuando usted los hace en casa no sabe si son seguros o efectivos”, agregó.

Los ingredientes más comunes en las recetas caseras que aparecen en Pinterest son el aceite de coco y el de almendra, la cera de abejas, la manteca de karitéy y la manteca de cacao. Algunas de ellas incluyen aceites esenciales de lavanda y mirra, y casi todas añaden óxido de zinc.

Pocas de estas recetas, que parecen por otra parte muy atractivas para los mosquitos, indican cuál es su grado de protección de la piel contra las radiaciones solares, y las que lo hacen sugieren un nivel 20 a 30 de factor de protección solar (FPS).

Por comparación, las fórmulas comerciales más comunes que garantizan una protección de 50 FPS, incluyen químicos como octisalato, homosalato, octinoxato y dióxido de titanio.

Un filtro solar que se aplica con aerosol y ofrece una protección de 100 FPS, tiene homosalato y octocicleno como sus ingredientes activos principales, acompañados con avobenceno, octinoxato y oxibenceno.

El estudio encontró que el 95 por ciento de los “pins”, esto es las recetas divulgadas en Pinterest para filtros solares de fabricación doméstica “describe positivamente la eficacia de los productos, y el 68 por ciento recomienda recetas que ofrecen protección insuficiente contra la radiación ultravioleta”.

“Esto es preocupante porque los ingredientes recomendados en los ‘pins’ para filtros solares domésticos ofrecen una protección mínima, científicamente probada, pero se les promociona como alternativas seguras a los filtros comerciales”, añadió el artículo.

La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda que a partir de los seis meses de edad, todas las personas deben usar productos para proteger la piel de las radiaciones solares con un nivel de 30 FPS o más alto.

El filtro solar ha de aplicarse con abundancia y los expertos recomiendan la cantidad contenida en 1/4 de cuchara de té para el rostro de un bebé, 30 minutos antes de salir a la intemperie, y otra aplicación cada dos horas.