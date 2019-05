Historias de figuras latinoamericanas para promover el bilingüismo

Tucson, 18 may (EFEUSA).- Las autoras y empresarias Ariana Stein y Patty Rodríguez presentan en la serie de libros infantiles “Lil” historias de destacadas figuras de la cultura latinoamericana y latina para preservar la lengua española.

“Es muy importante que los padres fomenten más de un idioma entre nuestros niños, que mantengan su idioma español”, dijo a Efe Rodríguez, quien junto a Stein participan este sábado en la undécima edición de la Feria de la Lectura, en la ciudad de Tucson (Arizona).

Las autoras señalaron que en 2014 empezaron este proyecto que busca fomentar el bilingüismo como una necesidad, ya que no abundaban los libros infantiles en inglés y español ni que apelaran a figuras importantes y con las que la comunidad latina podía conectar.

La pintora Frida Kahlo, la cantante Selena, Emiliano Zapata (uno de los líderes de la Revolución Mexicana) y la cantante cubana Celia Cruz, son algunas de las que protagonizan sus ediciones.

“Nuestros libros celebran la cultura latina, queremos que sirvan de inspiración para nuestros niños y para que los padres inculquen el amor de la lectura”, dijo Rodríguez, quien lamentó que cada año solo el 2 % de libros infantiles impresos tienen que ver con historias o personajes latinos.

“Somos 50 millones de latinos en este país, uno de cuatro niños en los Estados Unidos es latino y duele que no estemos representados”, agregó.

Indicó que en estados como Arizona, donde la educación bilingüe ha sido eliminada de las escuelas públicas, los padres deben de tomar una mayor responsabilidad para fomentar la lectura bilingüe entre sus hijos, quienes no tienen obligación de graduarse de la escuela sabiendo dos idiomas.

Por su parte, Stein dijo a Efe que el proyecto “Lil” comenzó con 3 libros bilingües, ahora ha crecido a 18, con tiradas de miles de ejemplares, y esperan más para el próximo año.

“La respuesta ha sido increíble, los padres cuando ven los libros nos preguntan cómo fue que estos libros no estaban cuando ellos eran niños”, dijo Stein.