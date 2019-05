¿Presidente mentiroso?

Por Horacio Ahumada

El presidente Donald Trump decidió meterse a la vida política y sobre todo publica, y como lo dice el viejo refrán” El que se lleva que se aguante”. Cuando un personaje de la vida privada que es famoso por sus dizques “éxitos” en sus negocios y trata de popularizar esa magia de que todo lo que toca es oro y que además, tiene la dizque gracia de tener las mejores habilidades de hacer los mejores tratos de negocios, es lógico que a todos nos tendría con la boca abiertota diría yo y miles de fans que sueñan con tener una vida llena de éxitos personales y empresariales como las de él. Pues con esa mascara de hipocresía por muchos años el Sr. Donald Trump antes de convertirse en el hombre más poderoso del mundo, que realmente ese era su objetivo y no comandar los intereses de los estadounidenses, jugó un papel de actor ficticio culminado con un show televisivo de alto rating llamado “El Aprendiz” donde jugaba el papel de un gran magnate todopoderoso que exigía a los ejecutivos más prometedores para llevarlos al “éxito” que él representaba, pero ese si era un show actuado, ahora como presidente de los Estados Unidos al parecer todo es un show actuado también porque desde mi muy particular punto de vista no es lo mismo llevar las riendas de millones de familias por un personaje que ha fracasado dos veces en matrimonios y se nota que su tercer fracaso se ve a la vuelta de la esquina, que dice que el éxito económico que tiene ahorita los Estados Unidos que no lo creo por la deuda de más de 23 trillones de dólares y es el país más endeudado del mundo, todo es actuado porque no sabe ser en realidad un presidente constitucional de un país, puesto que no sabe manejar, porque no es lo mismo un puesto ejecutivo político a uno empresarial, ya que en el empresarial se dice que es un verdadero fracaso porque el no formo las empresas que tiene sino que fue su padre y que ha perdido más de mil millones de dólares en el momento donde presentaba su libro del “Arte de Negociar” por lo cual todo ese libro es un gran invento, una gran mentira que no dudo que alguien lo escribió en su nombre, además, como puede presentar algo que no logró. Se dice que como mal ciudadano empresarial por años y años no ha pagado impuestos contratando a los mejores contadores para buscar banca rotas y evitar contribuir al fisco, es por eso que a lo mejor no quiere presentar sus impuestos como si todavía quisiera seguir siendo una figura privada siendo hoy en día una figura pública, lo peor del caso que al parecer muchos creyeron en sus promesas de campaña que hoy por hoy no ha podido cumplir con más de la mitad de tiempo de su mandato ya recorrido y pensar que en el 2020 estará nuevamente en campaña electoral, sin embargo me pregunto si hay gente todavía que esté pensando votar por él. GRACIAS.