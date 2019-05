El fundador de Amazon homenajea a su padre, que fue un joven refugiado cubano

Tweet on Twitter

Nueva York, 17 may (EFEUSA).- El fundador y consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, se ha convertido en el hombre más rico del mundo pero sigue admirando a su padre, Mike, que llegó como refugiado a Estados Unidos desde Cuba cuando era adolescente, según un vídeo en el que cuenta su historia y destaca su “coraje y determinación”.

Bezos publicó el vídeo en Amazon con motivo del nuevo museo de la Estatua de La Libertad, abierto este jueves en Nueva York, donde su padre está homenajeado con una “estrella” y ambos celebraron el “sueño americano” con un brindis, de acuerdo con las imágenes que colgó en redes sociales.

Miguel Angel Bezos, “Mike”, llegó solo a Miami a los 16 años sin hablar inglés, enviado allí por sus padres con la esperanza de “encontrar una vida mejor tras la llegada al poder de Fidel Castro”, y fue uno de los miles de jóvenes refugiados que protagonizaron el éxodo conocido como “Operación Pedro Pan”.

Los abuelos del dueño de Amazon tenían un aserradero que fue nacionalizado por el Gobierno de Castro, cuya imagen aparece en una fotografía antigua mostrando el apellido Bezos y es parte de la historia familiar que se muestra en el museo.

En el vídeo, Jeff Bezos aparece explicando que su padre “acabó logrando una beca para estudiar en la Universidad de Albuquerque en Nuevo México” y allí conoció a su madre. Ella lo había tenido con una pareja anterior y Mike lo adoptó cuando tenía cuatro años.

“Mike tuvo una larga y exitosa carrera y junto a su esposa, Jackie, crió a tres hijos. Forjó vínculos para toda la vida y se ha mantenido en contacto con quienes lo ayudaron de joven. Aunque no ha vuelto a Cuba, no ha perdido su identidad y dice que su familia entera ama la comida cubana”, relata la página web de Amazon.

Bezos hijo bromea acerca de los malentendidos que provocaba el fuerte acento que tenía hace años su padre, recuerda el regalo que le hicieron cuando obtuvo la ciudadanía estadounidense y asegura que su historia “muestra que la gente realmente se ayuda”.

“Tuvo una gran cantidad de coraje y determinación, y tuvo a personas increíblemente amables y solidarias que lo guiaron en el camino”, sostiene el ejecutivo.

El homenaje se ha publicado coincidiendo con la propuesta de reforma del sistema migratorio anunciada este jueves por el presidente Donald Trump, que busca admitir peticiones de asilo con un mecanismo de puntos para conceder más permisos de residencia en base al “mérito” y menos por los lazos familiares.

El plan pretende aumentar del 12 % actual al 57 % la proporción de inmigrantes que obtienen la residencia permanente debido a su talento, sus estudios o su trabajo, mientras se rebaja del 66 % al 33 % la de quienes logran ese estatus por lazos familiares.