Acuario del Pacífico en California expande su lucha contra cambio climático

Los Ángeles (EFEUSA).- El Acuario del Pacífico de Long Beach en California presentó su más grande expansión con la que pretende convertirse en una de las entidades líderes en la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de alternativas ambientales sostenibles en la costa oeste.

El proyecto de la nueva ala bautizada “Pacific Visions” lleva diez años desarrollándose y tiene una inversión de 53 millones de dólares.

“Este es un enfoque único y poco convencional para crear un espacio donde la atención se concentra en la especie que está afectando a todos los demás: los humanos” dijo a Efe el presidente y director del Acuario del Pacífico, Jerry R. Schubel.

El acuario, el cuarto más visitado del país, ha echado mano de la última tecnología para construir un concepto que llame la atención de sus visitantes sobre el problema del medioambiente.

La experiencia comienza en una galería interactiva, que para su inauguración tendrá la instalación “Arrecifes y Andantes”, una exhibición que se concentra en detallar el hábitat de los corales y el plancton.

Una cascada virtual de 18 pies de ancho, que responde al movimiento, marca el inicio de un recorrido sobre la importancia del océano y el riesgo inminente que experimenta el ambiente marino frente al cambio climático.

El proyecto cuenta con un teatro interactivo equipado con una pantalla gigante que ocupa todo el campo visual de los asistentes, y que además tiene efectos de sonido y movimiento que recrean el viento, la niebla, el frío y el calor, entre otros.

La vocera del Acuario, Marilyn Padilla, dijo a Efe que este esfuerzo no es solamente local, sino que busca ser pionero en un mensaje internacional para crear una verdadera conciencia sobre el daño que se está haciendo a los océanos y los ecosistemas.

“Es un llamado también a los latinos, es una comunidad creciente entre nuestros visitantes y que necesita unirse a la causa”, insistió Padilla.

Para el biólogo Daniel Muñoz, comisario del acuario, los tres animales vivos que completan la exhibición reflejan muy bien la magnitud de la catástrofe, especialmente los esperlanos.

El pequeño pez, que se encuentra en peligro de extinción, es nativo del norte de California y solo se encuentra en el delta del Valle de San Joaquín.

“El problema es que no hay suficiente agua, California tiene un problema de agua y no hay para poder proveer a todos, incluyendo este pez”, alertó Muñoz.

El Acuario del Pacífico se convierte así en el primer lugar en el mundo en mostrar esta especie: “Esta es la historia de cómo los humanos han impactado en la vida de este pez”, explicó Padilla.

Por su parte, Schubel consideró que California, al tener grandes universidades, científicos y empresas líderes en tecnología, es un “laboratorio perfecto” para buscar soluciones alternativas para luchar contra los problemas el cambio climático.

“Debemos recordar que somos responsables de nuestro futuro”, resaltó.

La nueva estructura se ha unido a los esfuerzos para hacer edificios con prácticas ambientales eficientes en la zona.

La ampliación del acuario obtuvo la certificación Two Green Globes por demostrar su diseño sostenible, que incluye la conservación de agua y energía, así como el uso de materiales ecológicos y la reducción al mínimo la emisión de gases de efecto invernadero.

El proyecto tiene previsto abrir sus puertas al público el próximo 24 de mayo.