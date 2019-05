Draco Rosa disfruta su nuevo “regalo de vida” musical tras librarse de cáncer

San Juan, 16 may (EFEUSA).- El cantautor puertorriqueño Draco Rosa dijo que disfruta su nuevo “regalo de vida” tras superar un cáncer, con la continuidad de su gira “Monte Sagrado”, colaborar con el grupo uruguayo No Te Va A Gustar y trabajar una versión de “Al lado del camino”, del argentino Fito Páez.

En una entrevista telefónica desde Los Ángeles, California, explicó que desconoce cuándo se publicará el tema “Poco”, mientras que para su versión de “Al lado del camino”, que se incluirá en un proyecto especial dedicado a Páez, colabora el premiado productor musical argentino Rafa Arcaute.

“Para el tema de Fito, hice una versión muy personal. Traté de ofrecer una nueva perspectiva, y quedó muy linda”, detalló Draco, quien contó que la música de Páez la descubrió cuando fue miembro del grupo juvenil Menudo al residir en Argentina, donde además participaron de una telenovela.

En suelo sudamericano, Rosa también descubrió la música de las bandas argentinas Soda Stereo, Sumo y del músico Luis Alberto Spinetta.

Además de los nuevos trabajos que trabajó con el grupo No Te Va A Gustar y el homenaje a Páez, Rosa adelantó que también colaboró en dos temas con igual número de músicos estadounidenses, pero de los cuales no quiso mencionar.

Uno de ellos, no obstante, lo destacó como “un híper legendario” músico.

“Es una de esas cosas en mi vida que digo ‘no puede ser’. Estoy muy contento de tener esa oportunidad. Es gigantesco”, afirmó.

Además de sus compromisos musicales, Rosa contó que también trabaja en la producción de café en su finca, Hacienda Horizonte, en Utuado (centro), la limpieza de ese campo por la devastación causada por el huracán María en septiembre de 2017 y la venta de su propia marca de cannabis medicinal, “Monte Sagrado”, que espera alivie a otros pacientes de cáncer como él.

Fue en abril de 2011 que el artista boricua anunció que padecía un tumor canceroso cerca del hígado, diagnosticado como linfoma no-Hodgkin, por lo que se sometió a un tratamiento especializado en la clínica Burzynski en Houston, Texas (EE.UU.).

Un año después, y mientras se trataba su condición, Rosa apareció con la cabeza afeitada y más delgado de lo habitual.

No obstante, en agosto de 2018, el co-autor de temas como “María”, “La Copa de la Vida” y “Livin’ la Vida Loca”, interpretadas por Ricky Martin, anunció que estaba libre de cáncer.

Y según admitió Rosa este jueves, el uso del cannabidiol (CBD), un producto derivado del cannabis y para ser consistente con el marco regulatorio, solo los dispensarios en Puerto Rico están autorizados a dispensar cannabis medicinal o sus derivados.

“Dependo mucho de tener mi dosis por la mañana, por la noche y hay familias que también lo están usando. En Uruguay es legal, hasta recreativo. Este giro va fuerte”, afirmó.

“Me siento increíble. Me chequeo en Puerto Rico y Los Ángeles y los números en los laboratorios son impresionantes. Me siento bastante positivo… una pulgada a la vez. No un día a la vez, porque eso es mucho”, reflexionó.

“Monte Sagrado”, que se comercializará en Puerto Rico, es además el mismo nombre de su último trabajo musical.

Rosa, no obstante, afirmó que el descansar también es un factor importante para no acatarrarse ni decaer su salud, pero el artista dijo que “siempre estoy dando vueltas por ahí”, que incluye su gira de presentaciones, cuya próxima arrancará el 1 de junio en Miami.

“Estoy tratando de descansar lo más posible, pero por otro lado, con este regalo que me ha dado la vida, despierto, activo. Que te den un pasaporte prestado, como yo digo, pues estoy tratando de aprovechar mi viaje”, sostuvo.

Además de su gira de presentaciones, Rosa también ha concretado viajes de ensueño, como visitar a Japón, y acudir a conferencias de inteligencia artificial, “gaming” con sus hijos y hasta sobre cannabis medicinal.

“Estoy viajando más allá de giras, sino para educarme”, puntualizó Rosa, quien recientemente lanzó “Tu lado oscuro”, un cortometraje que representa el tercer capítulo de su serie de videos animados que se estrenó en octubre 2018 con “333” y siguió con “Dentro De Ti”.

Dirigido por su hijo Redamo Rosa y basado en un universo creado por su otro hijo Revel Rosa, este vídeo, al igual que los otros dos, destaca por el trabajo de animación de la vanguardista compañía colombiana Sharpball.

“Tu lado oscuro” se incluye en el disco más reciente de Rosa, “Monte Sagrado”, que alcanzó el primer puesto de la lista “Latin Pop Albums” de Billboard, que también lo nombró como el cuarto mejor álbum latino del 2018.