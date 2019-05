Pedro Capó; entre asimilar el éxito de “Calma” y el inicio de una gira

San Juan, 15 may (EFEUSA).- El cantautor puertorriqueño Pedro Capó afirmó hoy a Efe que aún trata de asimilar varios logros en su carrera, como “Calma” (Remix), que lo ha llevado a celebrar su primera gira internacional, y ser el director y co-anfitrión de la competencia de talentos, “La Reina de la Canción”.

En entrevista telefónica desde Suiza, el cual visita por primera vez y donde promociona “Calma” (Remix), en el que colabora el reguetonero puertorriqueño Farruko, indicó que aún trata de asimilar el golpe del éxito del tema, del cual ya también se hizo una segunda versión con la cantante estadounidense Alicia Keys.

“Con el apoyo a esta canción, todo esto ha pasado con una velocidad inesperada”, sostuvo Capó, quien previo a llegar a Suiza, estuvo de promoción en Francia, Londres y Alemania, lugares que también visita por primera vez.

Específicamente en Francia, Capó, nieto del legendario músico puertorriqueño Bobby Capó, recibió de parte de la casa disquera Sony Francia un Disco de Oro por el éxito mundial de “Calma (Remix)” junto a Farruko.

El tema, igualmente, alcanzó el puesto número 1 en las listas Billboard Latin y Global YouTube, además de obtener Disco de Platino en Estados Unidos, México y otros países de Europa y América Latina con más de 1.500 millones de reproducciones hasta la fecha.

El video de “Calma” (Remix) también logró su éxito, pues a la fecha, ya cuenta con más de 1.100 millones de visitas en YouTube.

“Me impongo disfrutar cada momento, así como los viajes, que aún con los achaques al cuerpo, me levanto y trato de mantener el entusiasmo vivo”, enfatizó el artista de 38 años.

Capó, coautor de “La mordidita” y “Disparo al corazón”, interpretadas por Ricky Martin, lanzó la versión original de “Calma” a finales de julio del año pasado, y su letra “resaltaba el bienestar y nuestra cultura caribeña y puertorriqueña”

La interpretación y el vaivén de la canción fue acogida por Farruko, quien entonces se comunicó con Capó para felicitarlo e indicarle que estaba disponible para hacer el “remix”.

Fue entonces que ambos artistas se unieron para grabar el video musical, que se filmó en Piñones, sector turístico y emblemático del municipio de Loíza, localizado en la costa norte de Puerto Rico.

El tema alcanzó el puesto número uno en la radio en Estados Unidos, en el listado de Latin Airplay y Latin Pop Songs de Billboard, y en el Top 10 de la cartelera “Hot Latin Songs” y en el listado anglosajón “Hot 100”.

“No pensé hacer un éxito mundial. Se puede tener una intención, pero no como una fórmula”, afirmó.

El artista boricua reflexionó que la intención de proyectar las hermosas playas de Puerto Rico fue para que los ciudadanos de la isla “se desconecten” de sus problemas y acudan a estos cuerpos de agua a “mantener ese espíritu alegre”.

“Siempre estamos con los brazos abiertos para enseñar nuestro país. Que el turista sepa de que venimos de un país hermoso, y que pese a que es pequeño, tenemos unos ecosistemas, playas, El Yunque y ‘chinchorros’ (pequeños negocios de comida típica) para disfrutar”, abundó.

Capó relató que durante su tiempo en Europa, ha palpado que existe “como una curiosidad bien bonita” sobre los paisajes de Puerto Rico.

“El Caribe les parece fantástico. Ellos ven las playas en los videos y se imaginan esa aventura. Eso me llena de alegría y orgullo”, apuntó.

Además del éxito del tema que lo ha llevado a su primera gira de promoción por Europa, fue designado como director y co-presentador de “La Reina de la Canción”.

Serán expertos del sector musical quienes se trasladarán por todo Estados Unidos con la misión de encontrar y reclutar a cantantes de extraordinario talento para que vayan a las audiciones en Miami.

Solo unas pocas serán las elegidas para trabajar bajo la guía de renombrados productores, directores, músicos y artistas e impresionar a los hispanos en Estados Unidos.

Además de la participación de Capó, el programa tendrá de jueces a Natti Natasha, Joss Favela y Olga Tañón y el director musical será Sergio George.

Finalmente, Capó iniciará una gira por Estados Unidos el 24 de mayo en Miami, y la extenderá al 11 de junio en Minesota.

La gira continuará por Latinoamérica el 13 de junio en Panamá, el 15 en Chile y el 22 en la República Dominicana.

En julio le toca el turno a Europa con conciertos el 4 de julio en Madrid, el 5 de julio en Barcelona y el 10 de julio en Italia y el 28 de septiembre en Puerto Rico.