Los nacimientos en EE.UU. caen un 2 % y marcan récord negativo desde 1986

Atlanta, 15 may (EFEUSA).- El número de nacimientos en Estados Unidos disminuyó un 2 % en 2018 con respecto al año anterior y es el más bajo registrado en más de tres décadas, según un reporte divulgado este miércoles por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

La cifra provisional de nacimientos en Estados Unidos en 2018 fue de 3.788.235, un 2 % menos que en 2017 (3,8 millones), y solo superior a los 3,67 millones de 1986, indicaron las autoridades sanitarias.

Mientras, la tasa general de fertilidad alcanzó los 59 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre los 15 y los 44 años, también un 2 % menos que en 2017 (60,3) y otro récord a la baja en el país.

“En general, notamos un descenso, tanto en la tasa de natalidad como en lo que se conoce como reemplazo (generacional)”, dijo a Efe Brady Hamilton, investigador del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC.

De acuerdo con la investigación, la tasa de fertilidad de reemplazo, que es la cifra con la cual una generación puede ser reemplazada (2.100 nacimientos por cada 1.000 mujeres), ha estado por debajo de lo normal durante la última década.

En 2018, este indicador disminuyó de nuevo y se situó en 1.728 nacimientos por 1.000 mujeres, en otro récord negativo en el país.

El reporte encontró además que el 2018 ha sido el cuarto año consecutivo en el que la cifra de nacimientos ha disminuido desde el 2014, cuando se registró un aumento.

Los investigadores determinaron que esta tendencia se mantuvo entre los distintos grupos étnicos, entre los cuales se registró un descenso de un 1 % entre las hispanas, un 2 % entre las blancas no hispanas y las afroamericanas y un 3 % entre las asiáticas.

“Observamos que el comportamiento de las hispanas se parece un poco al de las blancas no hispanas en ciertas áreas. Podemos ver ciertas similitudes entre estos dos grupos”, aseveró Hamilton.

A pesar de ello, las mujeres latinas siguen teniendo todavía más hijos que las de otras etnias y razas, lo que contribuye a aumentar el porcentaje en relación a la población general.

Según datos del censo, la población hispana en julio de 2017 era de 58,9 millones, lo que la convierte en la minoría étnica o racial más grande del país, con un 18,1 % de la población total del país.

Esta tendencia se mantendrá y, sumado a la inmigración, lleva a que el censo prevea que la población latina alcanzará los 111 millones en 2060, año en el que representará el 28 % de los habitantes de EE.UU.

Según los CDC, la tasa de nacimiento entre las adolescentes de 15 a 19 años fue de 17,4 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 2018, lo que representa una disminución del 7 % con respecto al 2017 y otra cifra récord a la baja entre este grupo de edad, al disminuir un 58 % desde 2007.

La tasa de natalidad disminuyó entre todas las edades de mujeres menores de 35 años, aunque creció entre aquellas con edades entre los 35 y 39, franja en la que aumentó un 1 % en 2018, al pasar de 52,3 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 2017 a 52,6 en 2018.

También subió entre las mujeres de entre 40 y 44 años, con un incremento del 2 %, con 11,6 nacimientos por cada 1.000 madres en 2017 y 11,8 un año más tarde.

“Si analizamos las dos o tres décadas pasadas, específicamente desde 1971, hemos notado un aumento en la tasa de fertilidad entre las mujeres mayores. Las mujeres están posponiendo la hora de tener hijos”, dijo el investigador.

En cuanto al método de dar a luz, los partos por cesárea disminuyeron un décima en 2018 y se situaron en el 31,9 % del total, la cifra más baja desde 2009.

Por otra parte, la tasa de nacimientos prematuros subió por cuarto año consecutivo y alcanzó el 10,02 % en 2018, mientras que la de bebés con bajo peso al nacer se mantuvo inalterada con respecto a 2017 (8,28 %).