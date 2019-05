Senado de México apunta a una aprobación simultánea del T-MEC

Tweet on Twitter

México (EFE).- El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) puede ser ratificado de manera simultánea por los congresos de los tres países entre agosto y septiembre, dijo el senador mexicano Ricardo Monreal.

Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Monreal explicó la situación durante una reunión este viernes con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México y las entidades que lo integran en Ciudad de México.

“Lo que queremos hacer con el T-MEC es la aprobación simultánea, pero no queremos adelantarnos. Tengo comunicación con los dos congresos, el de Estados Unidos y Canadá, y queremos aprobarlo simultáneamente”, dijo Monreal a medios.

“Estamos pensando que pudiera ser entre agosto y septiembre, pero nos altera mucho el proceso electoral de Estados Unidos, eso nos afecta el calendario y estamos a la espera de que acordemos aprobarlo de manera simultánea entre los tres parlamentos de los países”, añadió.

Sobre la reunión con los empresarios, Monreal comentó que abiertamente le expresaron su acuerdo de que el T-MEC debe ser ratificado por el Senado Mexicano.

Sobre la relación de los empresarios y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Monreal dijo que con el cambio de administración los patrones se quedaron sin interlocutores.

“Frente a la alternancia política y la transición que se vive en el país, desde el 1 de julio del año pasado, (los empresarios) se quedaron sin interlocutores en el Congreso y en el Gobierno.

Este día, López Obrador dijo que su gobierno no está en contra de los empresarios y de la gente que invierte sino en contra de la riqueza mal habida.

Ante ese escenario, Monreal dijo que en el Congreso “estamos intentando, de buena fe, ser interlocutores con el sector económico y empresarial para generar confianza y estabilidad”.

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017 dio comienzo la renegociación del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El Gobierno mexicano estaba entonces presidido por Enrique Peña Nieto (2012-2018) quien logró cerrar la negociación en el último día de su mandato, el 30 de noviembre de 2018, con el beneplácito de López Obrador.

López Obrador, que asumió la Presidencia de México el 1 de diciembre, y ha dicho en varias ocasiones que a su país le “conviene mantener este tratado y que no se dé ningún pretexto para que se reabra la negociación”.