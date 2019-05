Marjorie de Sousa: “A veces hay que reírnos de nuestras tragedias”

Los Ángeles (EFEUSA).- Entre la comedia de enredos y el relato romántico, la actriz venezolana Marjorie de Sousa estrena el lunes “Un poquito tuyo”, donde comparte protagonismo con el mexicano Jorge Salinas, y explicó que desde las risas y las series amables también se pueden sacar lecciones vitales.

“Lo bonito de ‘Un poquito tuyo’ es que no es una de esas historias intensas. Acabo de hacer una que me encantó, ‘Al otro lado del muro’, que fue una súper historia y amé mi personaje, pero era muy intensa, muy fuerte”, dijo.

“Esta me ayuda porque me refresca, me resetea hacer este tipo de personajes. Es comedia entre comillas porque no es que el personaje es cómico: son situaciones de comedia. Te va arrastrando y hay cosas de las que te vas a reír porque a veces hay que reírnos de nuestras tragedias personales”, argumentó.

De Sousa y Salinas encabezan esta serie que se estrenará en Telemundo y que también cuenta con Lorena Herrera y Raúl Coronado.

“Un poquito tuyo” cruza los caminos de Antonio (Salinas), agobiado y harto de una esposa y unos hijos muy egoístas, y Julieta (De Sousa), una mujer optimista que ha sufrido un tremendo desengaño amoroso.

Con una “historia dinámica” en la que “pasan muchas cosas”, la actriz defendió que en esta serie los papeles tienen características muy realistas.

“Los protagonistas dudan en esta historia. Eso no nos lo permitían en las telenovelas, donde eran figuras inalcanzables que se respetaban y amaban desde el primer capitulo y no tenían permitido llorar o mirar a otras personas. Aquí dudan y a veces se ven buenos y otras veces se ven malos. Pero no es que sean buenos o malos: son seres humanos”, dijo.

En el caso de Julieta, De Sousa señaló que es “una mujer muy espontánea, explosiva, buena y noble que, al morir su madre, ocupa su lugar y se dedica a criar a su hermana y ayudar a su papá”.

Pero su mundo vuela por los aires al descubrir el engaño de su novio.

“En esa crisis emocional, esta mujer sale corriendo y viene otra persona, Antonio, con ese ánimo también, y los dos se encuentran en la calle y explotan juntos”, adelantó.

Ese encuentro inesperado da pie, primero, a una amistad en la que se convierten “el psicólogo el uno del otro”, y, luego, a “un amor tan bonito, tan puro, tan delicado, pero que no es posible”.

“Llega un momento que el público no sabe qué va a pasar con Julieta. Si va a regresar con el exnovio, un tipo que es un encanto, que hace mil cosas horribles, pero que la gente lo va a amar porque tiene un encanto especial; o si se va a quedar con Antonio, que es el protagonista pero que también tiene una historia complicada”, afirmó.

Con una historia centrada en los encuentros afortunados, De Sousa afirmó que ella sí cree en el destino.

“Venimos tan aturdidos de las cosas que nos pasan que no miramos alrededor. Y donde menos te imaginas, hay una persona que está ahí observándote con calma”, indicó.

Y también tuvo palabras de cariño para su compañero Jorge Salinas.

“Siempre me esta ayudando, siempre me da un consejo que te guía”, afirmó.

“Si los protagonistas no tienen esa buena energía, lo demás se van para abajo porque somos la cabeza del proyecto”, añadió.

Además, la intérprete expuso que “Un poquito tuyo” tiene enseñanzas sobre la familia y el respeto a los seres cercanos, pero también da consejos sobre cómo quererse a uno mismo.

“Es lo más difícil de conseguir aunque es súper fácil de decir. ‘Ámate, ámate…’ Pero, ¿cuánto lo practicas? ¿Tú te levantas por las mañanas y dices ‘me amo’ mirándote en el espejo? Te ves ridículo, ¿verdad? Pero hay que hacerlo porque si tú no eres así contigo, si no te abrazas de esa forma, ¿quién lo va a hacer?”, opinó.

Por último, De Sousa, contraria al presidente venezolano Nicolás Maduro y crítica con la situación de su país, habló sobre sus esperanzas para el futuro de su tierra.

“Espero que seamos libres. Que se vayan (…). Ya le robaron a Venezuela lo que tenían que robarle. Que ya no la desangren más (…). Es un país que está pidiendo auxilio, un pueblo desesperado, con hambre y con sueños frustrados”, aseguró.

“Ya queremos renacer. Después de esto, Venezuela merece que la valoremos más. Antes éramos muy conformistas. Ahora tenemos que ser unos guerreros, más de lo que ya somos”, finalizó.