Daddy Yankee y Bad Bunny se unen en remezcla de Lunay, promesa del reguetón

San Juan, 11 may (EFEUSA).- Daddy Yankee y Bad Bunny, dos de los grandes exponentes del género urbano, se han unido en la remezcla del tema “Soltera”, de Lunay, uno de los nuevos intérpretes del movimiento, y cuya nueva edición incluye un vídeo musical, que hasta este sábado ha logrado sobre 5,7 millones de visitas en YouTube.

De igual manera, cada uno de los artistas resaltó el tema y el vídeo en sus cuentas de Instagram, aunque Bad Bunny fue el único que abundó un poco más al destacar que el verso “Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora” irá “de colección”.

“Aquí to el mundo partió!!! Me dicen que esto es lo que está sonando en toa las esquinas de PR!!! Donde están las solteras??? (sic)” publicó Bad Bunny en la red social, y en la que invita a sus más de 16 millones de seguidores a que comentara su línea favorita de la canción.

El vídeo, dirigido por el director dominicano Marlon Peña, arranca con Daddy Yankee exclamando la palabra “¡épico!”, dando a entender que este tema será histórico para el género urbano.

Igualmente, es la primera ocasión en que Daddy Yankee y Bad Bunny se unen en un tema de Lunay, una de las grandes promesas del movimiento urbano.

Daddy Yankee, por su parte, incluye en su versión parte del coro que utilizó en el tema “Ella está soltera”, que incluyó en su disco “El Cangri.com”, lanzado en el año 2002.

Esta idea de Daddy Yankee, autoproclamado “el jefe” del reguetón, de incluir o inspirarse en temas del pasado no es nuevo para él, pues éste actualmente celebra el éxito de “Con Calma”, inspirado en el tema “Informer” (1992), del rapero canadiense Snow.

“Informer” llegó a ocupar la primera posición de la lista Hot 100 de la revista Billboard, mientras que “Con Calma” se ubicó esta semana por segunda semana consecutiva en el primer puesto de la lista “Hot Latin Songs” de la revista especializada Billboard.

Lunay, mientras tanto, es guiado por dos de los productores musicales más exitosos del género, Chris Jeday y Gaby Music.

A través de improvisaciones que grababa en las plataformas de Soundcloud y Youtube, lograron que Chris Jeday y Gaby Music se interesan por él.

Jefnier Osorio, nombre verdadero de Lunay, se ha dado a conocer por sus temas “A solas”, “Si te vas conmigo”, “Déjame saber”, “Como la primera vez” y “Soltera”.

Estos temas ayudaron al novel artista a atraer seguidores de todas partes del mundo y a catapultarlo a realizar su primera gira internacional, que realizó recientemente por España.

Incluso, “A solas”, y su remezcla, fueron nominadas a Canción Nacional Del Año y a Remix del Año, respectivamente, en la primera edición de los Premios Tu Música Urbano, que se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico.

En la remezcla de “A solas”, tema original compuesto por Lyanno y Lunay, también participan Brytiago, Anuel AA y Alex Rose.