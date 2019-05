MUCHO CUIDADO CON EL RACISMO

Por Horacio Ahumada.

Los ataques en las mezquitas en el mundo son en lo general por motivos religiosos, en Sri Lanka fuerte ataque y cientos de muertos en iglesias cristianas y hoteles repletos de turistas, pero aquí en los Estados Unidos no creo que los ataques sean por motivos de religión sino por motivos de diferencias raciales. Desafortunadamente si en alguna reunión de amigos hispanos tomáramos el tema del racismo en este país, nos pasaríamos horas y horas de ejemplos que hemos visto o bien vivido. Desafortunadamente tenemos que aprender a vivir en un país donde no somos mayoría y que nos ven como inmigrantes y en la mayor parte del tiempo nos ven a todos como mexicanos indocumentados. Tenemos que aprender mucho porque no todos conviven a fuerzas con nosotros, porque no les queda de otra, entonces nos tienen que tratar “bien” hasta que dejemos de ser productivos para ellos. Este tema es muy duro de escribir y comentar, pero tenemos que reflexionarlo y aprender a vivir en buena convivencia pero no engañados. Ahora desafortunadamente con un gobierno tan marcado de Donald Trump y sus actitudes, empezando a expresarse y seguir expresándose mal en forma generalizada de vernos como traficantes, violadores y ladrones de puestos de trabajo, dicho desde su campaña vino a avivar un ambiente de racismo sentido sobretodo en el centro de este país, ahora tenemos que estar más informados de nuestros derechos, sobre todo lo que se refiere a igualdad. Ahora viéndolo de un panorama favorable, este país nos abre la puerta a todos inclusive a personas indocumentadas hispanas, donde podemos tener sobre todo en este estado de Washington, una identificación, una licencia de manejo, un numero autorizado del IRS para presentar impuestos, la libertad de rentar casa o apartamento, servicios médicos, seguros y atenciones de salud, servicios bancarios, créditos para compras de autos, seguros para nuestro automóvil, placas para circular, seguros de vida, 401 K, podemos viajar inclusive en avión hasta el primero de Octubre del 2010 en viajes nacionales, porque si nos ponemos a pensar estas facilidades no las dan muchísimos países en el mundo empezando con nuestro vecino Canadá, que olvídense que esto ofrece, así es que hay mucho más porque agradecer, sin que nos importe el racismo, ni se tibien cuando nos grite “regrésate a tu país” o “no pueden hablar español en mi País”, “lárguense mexicanos”. Cuando nos veamos en una situación así, no caigamos en la tentación o provocación, déjenlos ser, son unas pobres personas que tienen el corazón llenos de odio y racismo, pobres, ofrezcamos una sonrisa y decirles gracias por la oportunidad de estar aquí y simple y sencillamente retirarnos. En un futuro muy pero muy cercano hay que prepararnos para un posible estado de sitio sobre todo en los viajes, porque pienso que estarán más estrictas las reglas sobre todo para viajar, porque aparte del real ID que solamente nos servirá para eso, sabemos que podremos transitar en muchos estados y la continuidad del gobierno de nuestro estado de seguir emitiendo licencias e identificaciones para todos. Pero mejor vayamos planeando quizás no viajar en autobús o avión a partir del 1 de Octubre del 2020. GRACIAS.