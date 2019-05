López Obrador rebate a The New York Times pese a ser “un periódico famoso”

México, 10 may (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este viernes su política tras un artículo del diario The New York Times que asevera que no ha transformado el país como prometía y comete errores propios de sus antecesores.

“Tienen todo el derecho de expresarlo. Yo no comparto este punto de vista, aunque se trate del New York Times, de un periódico famoso”, rebatió este viernes en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

El líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguró que su Administración, que asumió funciones el 1 de diciembre pasado, ya no tolera la corrupción y ha avanzado mucho en otros aspectos.

“Nada más les voy a dar un dato al New York Times, y ojalá lo registren”, apuntó antes de recordar que durante su mandato se ha tipificado como delito grave los hechos de corrupción, mientras que en 1994 este fue eliminado del código penal.

“Con dedicatoria” al periódico, dijo al concluir su reflexión.

Refinería de Dos Bocas:

López Obrador declaró este jueves desierta la licitación para la construcción de la refinería de Dos Bocas, en el suroriental estado de Tabasco, y anunció que en su lugar Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía (Sener) se encargarán de la obra, de unos 8.000 millones de dólares.

Ante el impacto negativo del anuncio en los mercados, aseguró que con esta obra y la rehabilitación de las seis refinerías existentes el país logrará la autosuficiencia en gasolinas.

“Pero vamos a hacer la refinería en tiempo, forma y de acuerdo al presupuesto”, agregó.

Programa de aprendices:

En la conferencia matutina se dio un informe sobre los avances cuatro meses después de su implementación del programa “Jóvenes construyendo el futuro”.

Este programa, uno de los principales del gobierno, ofrece ayuda a jóvenes de 18 a 29 años que no pueden estudiar o que estaban desempleados para que entren como aprendices en talleres y comercio, y reciban una beca.

La titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, informó que se ha logrado que más de 500.000 jóvenes se hayan inscrito al programa, y que la meta de este año es llegar al millón.

El 58 % de los aprendices son mujeres y el 42 % hombres, en su mayoría de 22 a 24 años, que trabajan sobre todo en microempresas, aunque también hay grandes compañías que se han sumado al proyecto.

“México se beneficia de la energía y el talento de sus jóvenes”, apuntó.

Día de la Madre:

En el Día de la Madre, que se conmemora este 10 de mayo en México, el líder izquierdista felicitó a todas las madres de México.

“Con todo nuestro amor a las mamás, a las que viven, y recordar eternamente a las que ya no están con nosotros”, apuntó López Obrador, que dirigió el mensaje a todas las madres mexicanas, desde las que viven en zonas rurales a las que viven en ciudades.

Cuestionado por la prensa, aseguró que su Gobierno tiene como prioridad reducir los índices de violencia, que han llevado a que miles de madres sufran la desaparición o la muerte de sus hijos.

Además, para festejar a las madres, hubo un acto musical en Palacio Nacional, con la presencia de mujeres cercanas al presidente.

“Vamos a hablar del amor, del amor eterno, recordando a Juan Gabriel, ¿a poco no era bellísima esa canción? ¡Vamos a celebrar a las madres!”, exclamó López Obrador.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la escritora Elena Poniatowska; la directora de Google México, María Teresa Arnal, y la misma esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, se unieron al mandatario.

Fue entonces cuando una decena de mariachis irrumpió en la sala para llenarla de música durante cerca de 10 minutos interpretando variaciones de canciones míticas de México, como “Las mañanitas”.