Agencias no ceden a ICE migrantes de países “patrocinadores de terrorismo”

Los Ángeles (EFEUSA).- Un estudio que analizó datos desde octubre del 2015 hasta diciembre del 2017, encontró que al menos 25 agencias locales y estatales estadounidenses no cumplieron con las peticiones de Inmigración de mantener en custodia a indocumentados provenientes de países “patrocinadores de terrorismo”.

La investigación, revelada, fue realizada por Immigration Reform Law Institute (IRLI), una organización conservadora que rechaza la inmigración indocumentada e identificó los estados y autoridades locales que rechazaron colaborar con la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), con California a la cabeza.

En total, 44 solicitudes de ICE fueron rechazadas en ese periodo, la mayoría en el “Estado Dorado”, donde las autoridades se negaron a cumplir con 27 peticiones de retención.

El estado de Washington está en segundo lugar con 8 solicitudes denegadas, y le siguen Iowa y Minnesota con dos rechazos. Mientras, Arizona, Illinois, Massachusetts, Nebraska y Texas dijeron que no al ICE una vez.

En un comunicado, IRLI aseguró que la mayoría de las autoridades locales eran jurisdicciones con políticas de refugio o “santuario” que impiden la aplicación de la ley de inmigración.

No obstante, las tres leyes que dieron a California la denominación de “estado santuario” se implementaron a partir del 1 de enero del 2018, fechas que no son incluidas en el análisis.

El estudio resalta que, de los 44 inmigrantes señalados, 39 fueron clasificados por autoridades de inmigración como “nivel de amenaza 1 y 2”.

Los delitos de los que se les acusaba incluían, entre otros, homicidio, secuestro, asalto sexual, robo, asalto con agravantes, drogas, y fraude. Un 89 % de los extranjeros eran iraníes.

IRLI advirtió que “es posible que algunos de estos inmigrantes hayan sobrepasado su visado, hayan obtenido la condición de refugiado o hayan podido ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a través de nuestra frontera porosa”.

Entre los departamentos de alguaciles o policía que se negaron en California a cumplir con estas peticiones están los de Los Ángeles, Glendale, Santa Mónica, Santa Clara y Santa Cruz.