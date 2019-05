Kikuchi vence a los Yanquis en un juego polémico

Tweet on Twitter

Nueva York (EFE).- El abridor japonés Yusei Kikuchi trabajó siete entradas y dos tercios y el primera base dominicano Edwin Encarnación mandó la pelota a la calle para los Marineros de Seattle, que apalearon por 10-1 a los Yanquis de Nueva York.

Los Marineros (20-19), que abrieron la temporada con 13-2, rompieron una racha de siete derrotas consecutivas en el “Yankee Stadium” y evitaron caer por debajo del promedio de .500 por primera vez desde el último día de la temporada del 2017.

Para conseguir apenas el segundo triunfo de los Marineros en los últimos 10 juegos, Kikuchi (2-1) lanzó siete entradas y dos tercios, permitió tres imparables y una carrera, dio una base y ponchó a tres bateadores.

Después del juego, el piloto de los Yanquis, Aaron Boone, dijo que estaba al tanto de que las cámaras mostraban una sustancia oscura, tal vez de alquitrán de pino ilegal, bajo el borde de la gorra de Kikuchi.

Un portavoz del equipo de los Marineros dijo que Kikuchi no comentaría sobre lo que estaba en su gorra.

Aunque es contrario a las reglas que los lanzadores pongan cualquier sustancia extraña en la pelota, se dice que muchos de ellos a menudo usan alquitrán de pino en sus dedos o algún otro material pegajoso para ayudar con su agarre.

Pero los lanzadores suelen ser discretos al respecto, y muchos bateadores prefieren enfrentarse a un lanzador con un control confiable que a uno que podría dejar escapar una bola rápida a 95 millas por hora hacia su cuello.

Aún así, los lanzadores han sido castigados en el pasado por ponerle alquitrán de pino a la pelota.

Por el momento las Grandes Ligas no han dado a conocer su posición sobre la polémica del lanzador japonés.

Kikuchi, de 27 años de edad, firmó un contrato de cuatro años y 56 millones de dólares con los Marineros durante la temporada baja que podría tener un valor de hasta 109 millones en siete temporadas si se ejercitan las opciones.

En la batería Encarnación (12) hizo sonar el tolete en el quinto episodio y sacó la bola del campo al encontrar la serpentina del relevo mexicano Luis Cessa, sin corredores por delante, cuando había un out en la entrada.

El guardabosques Mitch Haniger (9) y el antesalita Ryon Healy (6) también conectaron sendos cuadrangulares.

Los Yanquis perdieron con su abridor nicaragüense Jonathan Loaisiga (1-1) en cuatro episodios.