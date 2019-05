México busca nuevo acuerdo para la exportación de tomate a Estados Unidos

Tweet on Twitter

México, 7 may (EFE).- El Gobierno de México informó que los productores mexicanos seguirán negociando para lograr un acuerdo de exportación de tomate a Estados Unidos a pesar de que Washington puso este martes fin al actual acuerdo.

“Si bien la terminación del Acuerdo surte efecto a partir de hoy, debe destacarse que las partes han mostrado su disposición para continuar negociando con el objetivo de lograr una conclusión exitosa en las siguientes semanas”, expresó la Secretaría de Economía mexicana en un comunicado.

La secretaría, dirigida por Graciela Márquez, expresó su “decepción y preocupación” por la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de eliminar la aplicación del Acuerdo de Suspensión del Tomate.

Este acuerdo, vigente desde 1996, suspendía la aplicación de las leyes estadounidenses antidumping (competencia desleal) al sector del tomate mexicano, por lo que facilitaba su exportación a Estados Unidos.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos reactivará ahora las investigaciones por competencia desleal contra el tomate mexicano y emitirá una resolución antes del 19 de septiembre.

“Los exportadores de tomate mexicano se enfrentan al pago de derechos compensatorios provisionales de 17,5 %, el cual debe cubrirse como garantía para poder realizar sus exportaciones hacia Estados Unidos”, lamentó el Gobierno mexicano.

Esto implicaría un “costo anual superior a 350 millones de dólares para el exportador mexicanos de tomate y se espera que muchos pequeños y medianos exportadores se vean imposibilitados de hacer frente a esta pesada carga financiera”.

La Secretaría de Economía mexicana recordó que este es un acuerdo entre los productores mexicanos y el Gobierno estadounidense, en el que el Gobierno de México no participa.

Sin embargo, reivindicó que las autoridades mexicanas han “ha acompañado y apoyado en todo momento a los productores mexicanos durante sus negociaciones”.

“La Secretaría de Economía continuará brindando su decidido apoyo a los productores de tomate mexicano durante este proceso de negociación”, sostuvo en el comunicado.

A su vez, hizo un “atento llamado” al Gobierno estadounidense y a los productores de ambos países para que alcancen un nuevo acuerdo de exportación.

Márquez y el secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, mantuvieron un encuentro en abril en la ciudad mexicana de Mérida en el que abordaron el asunto del tomate.

El acuerdo vigente hasta este martes facilitaba la exportación del tomate a cambio de que los productores mexicanos no vendieran su producto por debajo de un precio mínimo establecido por Estados Unidos.