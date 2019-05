Demanda colectiva contra el fabricante de Prevagen

Tweet on Twitter

SEATTLE, 7 may (HISPANIC PR WIRE) – Una demanda colectiva (acción de clase) se está tramitando actualmente contra Quincy Bioscience, LLC (el Demandado) que incluye los productos Prevagen Regular Strength, Prevagen Extra Strength y Prevagen Mixed Berry Chewable (Productos Prevagen) comprados por los residentes de California. El juicio alega que el Demandado falazmente etiqueta y/o afirma que sus Productos Prevagen brindan, entre otras cosas, salud mental y beneficios en cuanto a la memoria. El Demandado niega las aseveraciones del Demandante. El Tribunal no ha decidido quién tiene y quién no tiene razón.

¿Soy parte de la demanda colectiva?

El Tribunal ha permitido a las siguientes clases que avancen a juicio:

La clase enmarcada en la Ley de Competencia Desleal está conformada por todos los compradores de California quienes, dentro del período comprendido entre el 21 de enero de 2011 y el 7 de mayo de 2019, compraron Prevagen Regular Strength, Prevagen Extra Strength o Prevagen Mixed Berry Chewable.

La clase enmarcada en la Ley Recursos Legales del Consumidor está conformada por todos los compradores de California quienes, dentro del período comprendido entre el 21 de enero de 2012 y el 7 de mayo de 2019, compraron Prevagen Regular Strength, Prevagen Extra Strength o Prevagen Mixed Berry Chewable.

¿A qué tengo derecho?

No hay dinero disponible ahora ni hay garantía de que lo habrá. La Corte no ha decidido si el Demandado hizo algo incorrecto, y las dos partes no han llegado a un acuerdo sobre el caso. Si se llega a un acuerdo o si los abogados prueban sus afirmaciones en el juicio, se informará a los miembros de la clase cómo obtener los beneficios correspondientes.

¿Cuáles son mis opciones?

No hacer nada – Si no hace nada, mantiene la posibilidad de obtener dinero que puede provenir de un juicio o de un acuerdo, pero renuncia a cualquier derecho a demandar a Quincy Bioscience por sus propios medios sobre las mismas demandas legales de este juicio. También estará legalmente obligado por todas las órdenes y sentencias del Tribunal con relación a esta demanda colectiva.

Excluirse antes del 2 de septiembre de 2019 – Si se excluye a sí mismo de la clase, (1) no recibirá dinero de este juicio, incluso si el Demandante obtiene dinero como resultado de la acción, (2) puede demandar o seguir demandando a Quincy Bioscience sobre los mismos reclamos legales que constituyen esta causa, ahora o en el futuro, y (3) usted no va estar legalmente obligado por las sentencias del Tribunal de esta demanda colectiva. Visite www.prevagenproductsclassaction.com para saber cómo interponer una exclusión.