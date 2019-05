El vaso de café que se coló en “Juego de Tronos”, chisme del día en internet

Nueva York, 6 may (EFEUSA).- La popular serie “Juego de Tronos” atraviesa su octava y última temporada ante la atenta mirada de millones de fanáticos, que en las últimas 24 horas han hecho de un gazapo de los productores el chisme más comentado de internet: ¿eso que tenía Daenerys Targaryen en la mesa era un vaso de café?

“Para ser honestos, nos sorprende que no pidiera un “Dragon Drink”, comentó con sorna en Twitter este lunes Starbucks, la firma de cafeterías estadounidense con la que muchos han identificado el vaso desechable, apenas visible durante unos segundos en el episodio pero difícil de ignorar en un lugar medieval como Winterfell.

Los analistas han corrido a calcular el coste del error en esta colosal producción de la plataforma HBO, que gasta unos 15 millones de dólares por episodio y no realiza emplazamientos publicitarios: unos 250.000 dólares si se hubiera contratado deliberadamente, según indicó a Marketwatch la firma Hollywood Branded.

“El valor publicitario de esto es de aproximadamente un millón de dólares por el boca en boca y por cómo la gente realmente se está implicando, mira todos los ‘memes’ que están creando”, indicó su presidenta, Stacey Jones, que agregó: “Ni siquiera importa si la marca es Starbucks, porque mucha gente piensa que lo es”.

Y cierto es que las imágenes de bromas (“memes”) se han desatado en las redes sociales, incluso con ilustraciones de un supuesto “primer plano” del icónico vaso de la firma, en la que los dependientes escriben el nombre del cliente, que en el caso de Daenerys es bastante más largo de lo habitual por todos sus títulos.

“Daenerys de la Tormenta de la Casa Targaryen, la Primera de su nombre, Reina de los ándalos y los primeros hombres, Señora de los Siete Reinos, Khaleesi del Gran Mar de Hierba, La que No Arde, y Bebedora de Café con especias de Calabaza”, comentó jocoso el presentador Ira Madison III, concediéndole una nueva distinción.

No obstante, algunos no se han reído del error y han señalado que la temporada, compuesta por seis episodios, ha tardado dos años en llegar, mucho tiempo como para dejar que algo así ocurra.

“No puedo creer que los creadores de ‘Juego de Tronos’ criticaran a los fans por no tener televisiones lo suficientemente caras para apreciar bien su programa visualmente perfecto, y esta semana haya suficiente luz para ver la pantalla y los muy asnos se dejen un vaso de café de 2019 en la toma”, dijo la periodista Jillian Sederholm.

A este respecto, la productora ejecutiva Bernie Caulfield pidió disculpas este lunes en la radio pública de Nueva York (WNYC): “No me lo puedo creer, nuestra gente que está en el set y los decoradores están en su trabajo al 1.000 por ciento”.

Pese a ello, la productora también se unió a las bromas: “Westeros fue el primer lugar en tener Starbucks, es un dato poco conocido. Si eso es lo peor que pueden encontrar, estamos en forma. ¡Starbucks, envíennos dinero!”.