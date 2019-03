“How to Train Your Dragon 3” se mantiene líder en taquilla

Los Ángeles, 4 mar (EFEUSA).- La película de animación “How to Train Your Dragon: The Hidden World” se mantuvo por segundo fin de semana consecutivo como líder en la taquilla gracias a una recaudación estimada de unos 30 millones de dólares, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

En el film, el joven vikingo Hiccup (Jay Baruchel) y su aliada Astrid (America Ferrera), acompañados por su inseparable dragón Toothless, deben hacer frente a una terrible amenaza para su aldea, y para ello tendrán que dejar atrás el único hogar que han conocido y viajar a un mundo oculto que parecía más mito que realidad.

El segundo puesto fue para el debut de la comedia “A Madea Family Funeral”, con 27 millones de dólares.

En esta última entrega de esta conocida saga de humor, una reunión familiar se convierte en una pesadilla cuando Madea debe organizar a última hora un funeral donde se desvelarán múltiples secretos.

Tyler Perry, Cassi Davis, Patrice Lovely y Mike Tyson lideran el reparto.

En tercer lugar aparece el título de ciencia ficción “Alita: Battle Angel”, con 7 millones de dólares para esta obra producida y escrita por James Cameron.

En la cinta, la hispana Rosa Salazar interpreta a una cíborg que despierta en un depósito de chatarra sin ningún recuerdo ni de su identidad ni del mundo en el que vive.

“The LEGO Movie 2” ocupó la cuarta plaza con 6,6 millones de dólares.

Esta película de animación cuenta cómo los ciudadanos de Bricksburg afrontan una nueva amenaza en forma de invasores del espacio exterior que destruyen todo a su paso.

Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Tiffany Haddish y Stephanie Beatriz prestan sus voces a los protagonistas en la versión original.

Por último, “Green Book”, ganadora del Óscar a la mejor película, ingresó 4,7 millones tras un incremento del 121 por ciento respecto al fin de semana anterior.

La obra se basa en la vida real de Tony Lip, un duro italo-estadounidense que trabajaba como seguridad en el club Copacabana de Nueva York y que en 1962 se convirtió en el chófer de un magnífico pianista negro, Don Shirley, durante su gira por el sur de Estados Unidos.

