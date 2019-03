Corridos y mariachis dan ahora consejos legales a indocumentados

Los Ángeles (EFEUSA).- La causa migrante encontró en la música un nuevo medio para llevar su mensaje, un recurso tan efectivo que hasta los abogados de inmigración recurren a las canciones para educar sobre los derechos de los indocumentados.

En medio de su lucha contra las políticas antiinmigrantes del Gobierno del presidente Donald Trump, organizaciones como Southern Poverty Law Center (SPLC) han echado mano de este recurso.

Mary Bauer, directora del Proyecto de Justicia para Inmigrantes de este grupo antirracista, explica a Efe que una de las mayores dificultades que han enfrentado en las campañas de educación es hacer llegar la información a personas que viven lejos de las grandes urbes o carece de medios para acceder a estos mensajes.

Por eso, la música es el “vehículo perfecto”.

Así nació la idea de crear “El corrido de David y Goliat”, el primer corrido asesorado por abogados de inmigración que cuenta cuáles son los pasos que se deben seguir cuando un inmigrante tiene un encuentro con autoridades locales o federales.

La banda femenina de mariachis y ganadora del Latin Grammy Flor De Toloache fue la elegida para ponerle vida al corrido que cuenta la historia de Goliat O’Conner, un agente de inmigración que participa en redadas, y que un día llega al vecindario donde vive David y su familia.

Al conocer sus derechos, David es consciente de que no tiene que dejar entrar a los agentes a su casa porque no le han presentado una orden de registro.

Pero Goliat no se va sin lograr su cometido y, junto con sus compañeros, derriba la puerta para arrestar a todos los que están dentro de la casa, incluidos la esposa y los tres hijos de David

“Manteniéndose en calma ningún papel lo firmaron, no respondieron preguntas aunque los amenazaron”, se escucha en la canción.

La historia termina con la liberación de la familia gracias a los consejos que siguieron y los abogados que ayudan a detener el proceso de deportación y finalmente con el despido de Goliat.

“Esta canción tiene el potencial de capacitar a muchos inmigrantes de una manera creativa, y con capacidad de recordación”, insiste Bauer.

La activista explica que se decidieron por este tema porque han visto demasiados casos en los que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) han detenido a inmigrantes sin tener en cuenta los derechos de los indocumentados.

Mireya I. Ramos, fundadora de Flor de Toloache, asegura a Efe que, como artista, tiene la responsabilidad de aportar, apoyar y unir a la gente, y mucho más a la comunidad a la que representa.

El esfuerzo de SPLC llega después del triunfo de John Daversa, que ganó hace unas semanas tres premios Grammy con el álbum “American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom” (Soñadores americanos: voces de esperanza, música de libertad).

El disco reunió a 53 indocumentados que llegaron al país siendo niños y que están amparados bajo el beneficio migratorio Acción Diferida (DACA).

“La idea es que más personas aprendan sobre este tema y cómo estos jóvenes talentosos y notables hacen parte de Estados Unidos. Esa es la única forma que podrán apoyar la causa”, dice Daversa a Efe.

Pero no solo los músicos profesionales usan este medio para apoyar la causa migrante y hay casos en el que los mismos inmigrantes crearon canciones para llevar un mensaje, como el caso del grupo Los Jornaleros del Norte, que se formó después de presenciar en 1995 una redada de ICE.

Las canciones del disco “Chant Down the Walls/Tumbando Muros”, de este grupo conformado por trabajadores de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), se han convertido en un icono en las protestas que se realizan en California en contra de las políticas del Gobierno Trump.

“Estos son esfuerzos orgánicos para unir a la gente bajo una misma lucha y llevar un mensaje de lucha y esperanza”, afirma a Efe Pablo Alvarado, director de NDLON, y quién hace parte de Los Jornaleros del Norte.

Para Ramos, canciones como “El Corrido de David y Goliat” son muy importantes en estos momentos de tensiones políticas con el Gobierno federal, que se afana para reducir la inmigración indocumentada y la presencia en el país de migrantes irregulares.

La artista destaca la importancia de que por primera vez se escriba una canción con consejos legales y que llegue en la voz de su banda, cuyas integrantes proceden de México, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Australia, Colombia, Alemania, Italia y Estados Unidos.

El corrido de Flor de Toloache está disponible desde esta semana en el portal de Chulo Records, así como en plataformas de transmisión digital y se reproduce además en la radio abierta, especialmente en emisoras que llegan a regiones con gran presencia de inmigrantes.

“Espero que encabece las listas de reproducción y así el mensaje llegue a un gran número de personas”, espera Bauer sobre la primera entrega del proyecto Immigrant Songs, que tendrá pronto una nueva canción con un artista todavía desconocido.

