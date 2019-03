Los Ángeles, 1 mar (EFEUSA).- El estudio Warner Bros. está preparando una secuela de “Edge of Tomorrow” (2014), la cinta de acción y ciencia-ficción que protagonizaron Tom Cruise y Emily Blunt bajo la dirección de Doug Liman, informó hoy el medio especializado Deadline.

El plan de Warner Bros. es que tanto Cruise como Blunt aparezcan en esta continuación, aunque su participación en la película no está por ahora confirmada y dependerá, finalmente, de si el guion que escribirá Matthew Robinson (“The Invention of Lying”, 2009) es o no de su agrado.

La idea del estudio también incluye que se siente de nuevo en la silla de director Doug Liman, cineasta conocido por “The Bourne Identity” (2002).

“Edge of Tomorrow” tomaba como punto de partida un mundo futuro en el que la humanidad lucha contra una invasión alienígena.

La originalidad de la trama radicaba en el personaje de Cruise, quien, atrapado en un bucle espacio-temporal, vivía una y otra vez el mismo día de la invasión pese a que muriera en el campo de combate.

Con infinitas posibilidades de perfeccionar su táctica para derrotar a su enemigo, tal y como sucede en los videojuegos, y con un humor parecido al de la comedia surrealista “Groundhog Day” (1993), “Edge of Tomorrow” recaudó 370 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo el aplauso de la crítica cinematográfica.

No será fácil para Warner Bros. juntar de nuevo a Cruise y Blunt ya que ambos están pasando por un momento muy dulce y atareado en sus carreras.

Cruise triunfó el año pasado con “Mission: Impossible – Fallout” (2018), la sexta entrega de esta célebre saga de acción y espionaje que tiene confirmadas al menos una séptima y una octava película, que se estrenarán con el actor al frente en 2021 y 2022.

En estos momentos el artista está rodando “Top Gun: Maverick”, secuela de “Top Gun” (1986), que llegará a los cines en 2020 y donde estará acompañado por Val Kilmer, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm y Ed Harris.

Por su parte, Blunt, que ha brillado en películas como “Sicario” (2015) o “Mary Poppins Returns” (2018), logró este año el premio a la mejor actriz de reparto por “A Quiet Place” (2018) en los galardones del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG, por sus siglas en inglés).

La británica tiene en el horizonte el filme de Disney “Jungle Cruise”, junto al actor Dwayne Johnson y el realizador español Jaume Collet-Serra; y la continuación de “A Quiet Place”, donde se pondrá de nuevo a las órdenes de su marido John Krasinski, que dirigió y coprotagonizó la película original.

