San Juan, 1 mar (EFEUSA).- Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Ivy Queen, Ozuna y Vico C, serán algunos de los artistas que han confirmado su asistencia a la primera edición de los “Premios Tu Música Urbano”, que se llevarán a cabo el 21 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico, informaron hoy los organizadores de la cita.

“Será una gran fiesta. Estarán los representantes de la industria, los nuevos talentos que se abren paso y las grandes figuras del género”, anticipó en un comunicado de prensa la fundadora y productora ejecutiva del evento, Soraya Sánchez.

Otros artistas urbanos que también confirmaron su asistencia son Natti Natasha, Becky G, Zion y Lennox, Tito “El Bambino”, Anitta, Nacho, Farruko, Pedro Capó y Brytiago.

“Personalmente en los pasados 20 años, he visto cómo el apoyo a este género y a sus más grandes exponentes ha crecido, para convertirse en el líder a nivel mundial”, agregó José “Pompi” Vallejo, coproductor ejecutivo del evento junto a su esposa, Shirley Rodríguez, de la productora Mr & Mrs Entertainment.

“Países en todos los continentes nos han abierto sus puertas y el público ha llenado las más grandes salas de conciertos. Esta ocasión no será la excepción, la respuesta de todos los mercados hacia el evento así no los confirma, por eso, estamos listos para recibirlos de la misma manera que lo han hecho con nosotros”, enfatizó Vallejo.

Daddy Yankee, a su vez, recibirá la dedicatoria de esta primera edición, por su carrera de más de 25 años en la música urbana, su visión de la música y por su “ejemplo de perseverancia y renovación que ha superado todos los récords dentro de música urbana”, según detallaron los organizadores.

También se reconocerán a otros artistas por sus respectivas trayectorias, aportaciones al desarrollo y evolución de estilos rítmicos con varios premios especiales.

“Estaremos celebrando los 30 años de esta música que ha revolucionado el mundo. Veremos la historia del género a través de los éxitos de este”, agregó Sánchez.

La ceremonia será conducida por la actriz colombiana Carmen Villalobos, de la telenovela “Sin senos no hay paraíso”, y la exMiss Universo 2005, la puertorriqueña Zuleyka Rivera.

La transmisión en directo será a través de NBC-Telemundo Puerto Rico.

A través de la misma cadena, en horario diferido, llegará a todo Estados Unidos.

