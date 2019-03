“A Madea Family Funeral” y “Greta”, novedades en la cartelera

Los Ángeles, 28 feb (EFEUSA).- La comedia “A Madea Family Funeral” y la cinta de terror “Greta” son las principales novedades en la cartelera nacional para el fin de semana, aunque no podrán apartar del número uno a “How to Train Your Dragon: The Hidden World”.

La tercera entrega de esa saga de animación volverá a dominar la taquilla con una recaudación estimada de unos 30 millones de dólares en su segunda semana en cartel.

“A Madea Family Funeral” es la entrega final de las películas creadas por el humorista Tyler Perry -esta es la undécima- y se prevé que recaude en torno a los 20 millones de dólares.

En esta ocasión, una reunión familiar se convierte en una pesadilla cuando Madea debe organizar a última hora un funeral donde se desvelarán múltiples secretos.

Tyler Perry, Cassi Davis, Patrice Lovely y Mike Tyson lideran el reparto.

En “Greta”, de Neil Jordan, una joven se hace amiga de una solitaria viuda que encierra un trágico pasado y oscuras intenciones.

Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, Maika Monroe y Jane Perry aparecen en la cinta.

También se estrenan “Climax”, de Gaspar Noé, y el documental “Apollo 11”.

“Climax” narra la evolución de una fiesta de una compañía de danza que va subiendo de tono durante la noche por el efecto de las drogas hasta convertirse en un viaje a los infiernos.

Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub y Kiddy Smile aparecen en la obra.

Por su parte, “Apollo 11” propone una mirada íntima a la misión que llevó al hombre a la luna de la mano de Neil Armstrong y Buzz Aldrin haciendo uso del material que ellos mismos rodaron -gran parte de él sale a la luz por primera vez- y que ahora ha sido restaurado para la ocasión.

