“Roma” tiene una cita con la Historia

Los Ángeles, 23 feb (EFEUSA).- Convertirse en la primera obra en español que consigue el Óscar a la mejor película o ser la primera cinta de México en alzarse con el Óscar a la mejor película extranjera son solo algunos de los hitos que puede lograr “Roma” este domingo en la gran fiesta del cine.

En realidad, la obra de Alfonso Cuarón ya rompió barreras al ser la primera cinta en español en figurar como nominada a la mejor película en los Óscar. Si termina llevándose el galardón, sería el primero en esa categoría para una plataforma digital, en este caso Netflix.

Además, podría erigirse en la primera obra que gana el Óscar a mejor película y mejor cinta de habla no inglesa.

Esta historia, una oda al matriarcado en el que Cuarón se crió y una carta de amor a su niñera, es una de las grandes favoritas para la gala de mañana gracias a sus 10 nominaciones, las mismas que “The Favourite”, del griego Yorgos Lanthimos.

La estatuilla a mejor película la disputarán “BlacKkKlansman”, “Black Panther” -la primera cinta de superhéroes que consigue este reconocimiento-, “Bohemian Rhapsody”, “The Favourite”, “Green Book”, “Vice”, “Roma” y “A Star is Born”.

Las candidaturas de “Roma” son a mejor película (Cuarón figura como productor), mejor director (Cuarón), mejor actriz (Yalitza Aparicio), mejor actriz de reparto (Marina de Tavira), mejor película de habla no inglesa, mejor fotografía (Cuarón), mejor guion (Cuarón), mejor diseño de producción, mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido.

Es la décima película de habla no inglesa que obtiene la nominación en la categoría reina. Las anteriores fueron “Grand Illusion”, “Z”, “The Emigrants”, “Cries and Whispers”, “The Postman (Il Postino)”, “Life Is Beautiful”, “Crouching Tiger, Hidden Dragon”, “Letters from Iwo Jima” y “Amour”.

“Roma” es, sin duda, la favorita para triunfar como mejor película de habla no inglesa, un espacio donde lidiará con “Capernaum” (Líbano), “Cold War” (Polonia), “Never Look Away” (Alemania) y “Shoplifters” (Japón).

Por su parte, Yalitza Aparicio luchará por el Óscar a la mejor actriz junto a Glenn Close (“The Wife”), Olivia Colman (“The Favorite”), Melissa McCarthy (“Can You Ever Forgive Me?”) y Lady Gaga (“A Star is Born”), nominada además a la mejor canción por “Shallow” -y gran favorita en esa categoría musical-.

Asimismo, Marina de Tavira se medirá en el campo de mejor actriz de reparto por “Roma” con Amy Adams (“Vice”), Regina King (“If Beale Street Could Talk”), Emma Stone y Rachel Weisz, ambas por “The Favourite”.

Cuarón, en su segunda nominación como mejor director, se verá las caras con Spike Lee (“BlacKkKlansman”), Pawel Pawlikowski (“Cold War”) Adam McKay (“Vice”) y Yorgos Lanthimos (“The Favourite”).

Si se lleva este premio, sería el quinto Óscar de dirección para un cineasta mexicano en seis años, tras los conseguidos por él mismo por “Gravity” en 2014; Alejandro González Iñárritu en 2015 y 2016 por “Birdman” y “The Revenant”, respectivamente, y Guillermo del Toro, el año pasado, por “The Shape of Water”.

Pero el filme de Lanthimos, una particularísima visión de los años finales del reinado de Ana de Gran Bretaña, a comienzos del siglo XVIII, podría aguarle la fiesta al mexicano, según apuntan medios especializados y tampoco hay que descartar sorpresas de última hora, muy habituales en los Óscar.

Como en 2017 cuando “La La Land”, el gran favorito de esa edición, se fue de la gala con seis Óscar, pero el premio principal, el de mejor película fue para “Moonlight”, de Barry Jenkins, que precisamente este año compite con “If Beale Street Could Talk”.

Y en las categorías de interpretación masculina, habrá toque hispano en de protagonista ya que uno de los nominados es Viggo Mortensen (“Green Book”), con fuertes lazos con Argentina y España, que competirá con Christian Bale (“Vice”), Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”), Bradley Cooper (“A Star Is Born”) y Willem Dafoe (“At Eternity’s Gate”).

A mejor secundario optan Mahershala Ali (“Green Book”), Adam Driver (“BlacKkKlansman”), Sam Elliott (“A Star Is Born”), Richard E. Grant (“Can You Ever Forgive Me?”) y Sam Rockwell (“Vice”).

