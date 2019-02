Messi amarra media liga

Madrid, 23 feb (EFE).- Un nuevo recital de Leo Messi posibilitó que el Barcelona saliera del estadio Sánchez Pizjuán con los tres puntos en el bolsillo y el panorama más que despejado hacia la conquista del título de LaLiga.

Las expectativas de los perseguidores al equipo de Ernesto Valverde pasaban por la visita azulgrana a Sevilla, un recinto normalmente inaccesible para los forasteros, donde los anfitriones apenas hacen concesiones. Hasta la llegada del Barcelona (2-4), solo el Getafe, el cuadro que precisamente ha desplazado a los andaluces del cuarto puesto, fue capaz de salir triunfal de Nervión.

Pero Messi no entiende de números, de historia o de estadísticas. El fútbol del argentino devora las tradiciones y minimiza los antecedentes. Destruye los cálculos a su antojo. Simplemente gestiona las situaciones con la pelota.

El Barcelona salió reforzado del Pizjuán y llegará al clásico con, al menos, nueve puntos de renta respecto al Real Madrid, que el domingo visita al Levante, y siete sobre el Atlético, que recibe al Villarreal. Palabras mayores a falta de trece fechas.

El conjunto azulgrana va a sobrevivir, robustecido, a la supuesta complicación del calendario y con media liga en su mano después de que Messi manejara a su capricho la cita de Sevilla.

El astro argentino salió al paso de cada intento hispalense. No le bastó al equipo de Pablo Machín con una buena primera parte, en la que fue mejor. Tomó ventaja con el gol de Jesús Navas pero empató Messi cuatro minutos después. Y alcanzó el vestuario el Sevilla con en marcador a favor porque Gabriel Mercado marcó poco antes del intervalo.

La exhibición llegó después. Leo Messi, al que se puso en duda en los últimos encuentros se echó el equipo a la espalda. Si su primer gol fue magistral, con una volea, el empate, pasada la hora de juego, no estuvo exento de calidad. Tampoco el tanto del triunfo. El tercero, en el 85, cuando picó el balón ante la salida de Tomas Vaclik. Y aún tuvo tiempo para más en el añadido. Una asistencia para que Luis Suárez enterrara su sequía y redondeara la victoria azulgrana.

“Todavía queda muchísimo en la Liga, pero era importante ganar aquí para mantener la distancia con los rivales. Ahora vienen partidos duros. Se va terminando esto y cada vez se hace más difícil ganar”, dijo Messi tras firmar su ‘hat trick’ número cincuenta.

“Pasamos por una racha que, siendo sincero, no hicimos nuestro mejor fútbol y eso hacía más difícil definir”, reconoció el argentino, que acumula ya veinticinco tantos en otros tantos partidos.

El Barcelona piensa ya en los dos clásicos que se le avecinan. El de Copa del Rey y el de LaLiga mientras el Sevilla analiza su situación al margen de los puestos de Liga de Campeones por primera vez en mucho tiempo. Fruto de las tres derrotas y el empate que resumen su trayecto reciente en la competición.

Es el Getafe el que ha desplazado del cuarto puesto al conjunto de Machín. El equipo madrileño ganó en el Coliseum Alfonso Pérez al Rayo Vallecano para hacer historia y disfrutar de su mejor situación en Primera en este momento del curso.

El Getafe es de ‘Champions’. Los goles de Jaime Mata y Jorge Molina, que ya acumulan diez cada uno, desarmaron al Rayo Vallecano (2-1), que no pudo poner freno a su depresión ni salir de los puestos de descenso.

El conjunto de Jose Bordalás, asentado como gran revelación del curso, el tercer menos goleado por detrás de Atlético Madrid y Valencia, ha logrado sumar en sus cuatro últimos partidos: dos victorias y dos empates para obtener una estabilidad en las alturas de la competición y acomodarse en zona europea.

El Alavés también dio caza al Sevilla. No pasó del empate sin goles en Mendizorroza contra el Celta pero el punto le basta para presumir de la misma puntuación que el cuadro andaluz.

Solo la diferencia de goles mantiene al cuadro hispalense por delante del Alavés, que no pudo sumar el triunfo ante un rival en crisis.

Insuficiente para ambos la igualada, al menos, frena el declive del Celta y sosiega el panorama de Miguel Cardoso, en entredicho por la situación del equipo. En un choque con escasas ocasiones el conjunto vigués continúa bajo la amenaza del descenso, al que puede caer si el Villarreal sale el domingo con los tres puntos del Wanda Metropolitano.

El gol más rápido en la historia del nuevo estadio San Mamés bastó para que el Athletic diera un paso más en su progresión. Fue Raúl García el que marcó a los 40 segundos del partido ante el Eibar (1-0), que lleva tres encuentros sin vencer.

Atrás ha dejado el equipo de Gaizka Garitano las penurias pasadas. De ser penúltimo y estar en puestos de descenso se encuentra ahora cerca de Europa.

