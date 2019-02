“How to Train Your Dragon” protagoniza una cartelera muy tranquila

Los Ángeles, 21 feb (EFEUSA).- La tercera y última entrega de la saga de animación “How to Train Your Dragon” protagoniza los estrenos de la cartelera en un fin de semana muy tranquilo en los cines y en el que la atención de Hollywood estará puesta en los Óscar, que se celebran el domingo.

“How to Train Your Dragon: The Hidden World” es la nueva apuesta animada de Universal y DreamWorks con la dirección, una vez más, de Dean DeBlois, el cerebro de las cintas de “How to Train Your Dragon”.

El joven vikingo Hiccup (Jay Baruchel) y su aliada Astrid (America Ferrera), acompañados por su inseparable dragón Toothless, deben hacer frente a una terrible amenaza para su aldea, y para ello tendrán que dejar atrás el único hogar que han conocido y viajar a un mundo oculto que parecía más mito que realidad.

Al margen de “How to Train Your Dragon”, la única película con renombre que se estrenará en todo el territorio nacional es la comedia “Fighting With my Family”, que ya se presentó de manera limitada en algunas ciudades la pasada semana.

Con Dwayne Johnson como productor y actor de reparto en su primera incursión en el cine “indie”, “Fighting With my Family” narra la cómica historia de una familia proletaria del Reino Unido que está completamente enamorada de la lucha libre y que organiza combates con escasos medios en bares y recintos de poca monta.

También llegará a los cines la modesta cinta “Run the Race”, un filme de inspiración religiosa dirigida por Chris Dowling y que cuenta entre sus productores con el exjugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) Tim Tebow.

“Run the Race” se centra en dos hermanos inseparables de un pequeño pueblo que tratan de salir adelante tras la muerte de su madre y el abandono de su padre.

Related