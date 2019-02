Prueba de ADN ubica 45 años después a sospechoso de asesinato de niña

Los Ángeles, 20 feb (EFEUSA).- Las autoridades del Condado de Orange anunciaron hoy el arresto de un sospechoso del asesinato de una niña en el sur de California, ocurrido hace más de 45 años, luego de los resultados arrojados por una prueba de ADN.

James Alan Neal, de 72 años, ha sido detenido en Colorado por el asesinato de Linda Ann O’Keefe, una menor de once años desaparecida el 6 de julio de 1973 y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado a la mañana siguiente en el área de Back Bay, en la ciudad de Newport Beach, informaron las autoridades.

O’Keefe, que de acuerdo al reporte forense murió estrangulada, había sido vista por última vez cuando regresaba a su casa de la escuela de verano. Un testigo en ese entonces dijo haberla visto cerca de una camioneta hablando con un hombre.

El fiscal de distrito del Condado de Orange, Todd Spitzer, dijo en conferencia de prensa este miércoles que una muestra de ADN que se recuperó del vestido de la víctima sirvió para dar con la pista del sospechoso.

En julio pasado, la Policía de Newport Beach inició una campaña pública en la que difundieron vídeos y fotos de la escena del crimen, así como bocetos de cómo luciría el sospechoso.

“Los detectives estaban utilizando todos los medios disponibles para solucionar el caso y recibieron una pista a través del ADN genealógico, una tecnología que no existía” cuando se cometió el crimen, dijo Spitzer.

La información resultante llevó a identificar como posible sospechoso a Neal, a quien las autoridades vigilaron por varias semanas y pudieron obtener muestras de ADN que coincidieron con las recuperadas del cuerpo de la víctima.

Neal vivió en el Condado de Orange en la década de 1970 con el nombre de James Alan George Layton, pero luego cambio de identidad por un problema que tuvo en Florida, según se informó hoy.

Este no sería el primer arresto en California que se da por una pista encontrada a través de una muestra de ADN genealógico.

En 2018, las autoridades en Sacramento (California), arrestaron a Joseph James DeAngelo, de 72 años, a quien señalaron como el presunto “asesino del Golden State”, quien mató a 12 personas y violó a más de 50 entre las décadas de 1970 y 1980.

La ubicación del sospechoso se dio gracias a una muestra de ADN de un familiar de DeAngelo.

Spitzer dijo que ya se presentó una solicitud de extradición para trasladar a Neal desde Colorado y si el sospechoso no pelea la petición el fin de semana sería trasladado al sur de California.

“Linda Ann ha estado esperando justicia por todo este tiempo, es hora de darle esa justicia”, manifestó Spitzer.

Related