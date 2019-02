Empieza la montaña

Sevilla/París, 20 feb (EFE).- Betis y Rennes se juegan mañana en el Benito Villamarín el pase a los octavos de final de Liga Europa en un partido en el que los béticos llegan con un ventajoso 3-3 cosechado en tierras francesas y empiezan su particular ‘montaña’ para alcanzar sus objetivos en las competiciones en las que están inmersos.

Los de Quique Setién afrontan la vuelta de dieciseisavos de final de Liga Europa en una semana clave para sus aspiraciones en la que, además del compromiso liguero del domingo ante el Valladolid, tienen el difícil reto el 28 de febrero de alcanzar la final de la Copa del Rey del 25 de mayo en el Villamarín en Mestalla ante el Valencia (2-2).

El mandato del ‘partido a partido’, sin embargo, obliga al Betis a mirar sólo al Rennes y lo hace tras la buena imagen dejada el pasado domingo ante el Alavés, aunque con el imperativo de aprobar la asignatura del gol en un encuentro al que los béticos llegan con la ventaja del 3-3 lograda en el Roazhon Park por el valor doble de los goles en campo contrario.

Con la idea de no encajar, el Betis recibe en esta eliminatoria al conjunto galo, en el que la única baja segura es la de su mediocentro Benjamin Andre, quien recibió su tercera cartulina de la competición en el partido de ida y se perderá este encuentro por sanción.

El técnico de los franceses, Julien Stéphan, sí ha incluido en su convocatoria de veinte jugadores, de la que deberá hacer dos descartes, a dos de sus figuras que han sido duda hasta última por molestias que se le produjeron en el partido de ida, el senegalés Ismaila Sarr y Clément Grenier, quienes finalmente han llegado a tiempo.

Obligado por el resultado de la ida, el entrenador galo sale al Benito Villamarín con el imperativo de ganar, ya que el empate sólo le valdría como resultado victorioso en el improbable caso de que fuera a tres, para forzar la prórroga; o más goles.

Para ello el técnico Julien Stephan cuenta con alinear en ataque a Sarr, pero también a jugadores de corte ofensivo como M’Baye Niang, Ben Arfa o Honou; mientras que la ausencia de André será suplida por Bourigeaud y Bensebaini recuperará su puesto en el lateral izquierdo

Por su parte, el equipo bético llega a esta cita europea mermado en sus bandas, claves en el juego de Setién, ya que a las lesiones musculares del dominicano Junior Firpo y Cristian Tello, se unen los problemas de rodilla del canterano Francis Guerrero, que lo mantendrán fuera del partido de mañana.

Por ello, el cántabro podría optar por la opción más lógica en la derecha, Antonio Barragán; y situar el la izquierda, como ya hizo ante el Alavés, al mexicano Andrés Guardado, con posibilidad de minutos en el partido para la última incorporación bética, el lateral brasileño Emerson de Souza.

La portería la volverá a ocupar Joel Robles, como suele en esta competición con la excepción de los dos partidos contra el Milan de la fase de grupos; y el eje de la zaga de tres centrales saldrá de los cuatro con que cuenta Setién, el argelino Aïssa Mandi, el marroquí Zou Feddal, el brasileño Sidnei da Silva y Marc Bartra, además del mediocentro Javi García.

La única incógnita de la defensa bética radica en que Mandi tiene unas molestias y que hay que esperar a la sesión de reactivación de mañana para saber si está en condiciones de ser alineado, según ha señalado este miércoles en rueda de prensa Setién, quien no obstante ha señalado que no cree que el argelino tenga problemas para llegar a tiempo.

Todas las combinaciones están abiertas en el centro del campo, aunque el técnico de Santander podría optar de salida por su ‘tríada capitolina’, la formada por el portugués William Carvalho, Sergio Canales y el argentino Giovani Lo Celso, quien podría jugar más adelantado por detrás del delantero, plaza que podría salir de entre Sergio León y Loren Morón.

Como ya ocurrió contra el Alavés, el canario Jesé Rodríguez podría jugar escorado a la izquierda, con opciones en la derecha para el mexicano Diego Lainez y para el capitán Joaquín Sánchez, de salida o a lo largo del partido como ya ocurrió en la fase final del encuentro liguero ante los vitorianos.

Setién, no obstante, podría dosificar a sus efectivos en función de la marcha del partido por el apretado calendario que afronta su equipo y por empezar una fase de la temporada en la que se juegan muchas de las posibilidades béticas de conseguir sus objetivos, sobre todo en las competiciones por eliminatorias, Liga Europa y Copa del Rey.

