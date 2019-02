El terror llega a TV de paga con la cinta “House of darkness New Blood”

México, 19 Feb (Notimex).- La pantalla de Lifetime se llenará de terror el 20 de febrero próximo a las 22:00 horas con “House of darkness: New Blood”, cinta basada en hechos reales y que da continuidad a otra historia original y de terror del canal “House of darkness” (2016), que también se inspiró en acontecimientos verídicos y aterradores.

El ciclo “Lifetime movies” se engalana con la llegada a su pantalla en México de la película dirigida por Patrick DeLuca (Lost gold) y protagonizada por los actores Kate Stone (The Courier), Liam McNeill (Manchester by the sea) y el niño Jake T. Getman (A girl named Jo), se informó mediante un comunicado.

El largometraje revela el misterio de una madre soltera que está convencida de que una impactante tragedia familiar fue causada por peligrosas fuerzas oscuras. Después de la repentina desaparición de su esposo hace cinco años, “Brooke” (Kate Stone) está saliendo adelante con su vida.

En esta recuperación la acompañan su prometido “Judd” (Liam McNeill) y su hijo “Dylan” (Jake Getman). La vida parece buena hasta que durante el verano viajan a una destruida granja, cerca de la remota comunidad de “Red Creek”, para cuidar a la madre enferma de él.

En el lugar, “Brooke” sospechará cada vez más que las cosas no son lo que parecen. Al principio se pregunta si la atemorizante visión y la actividad inexplicable que experimenta serán los efectos secundarios de un nuevo medicamento. Sin embargo, pronto descubrirá que su familia está en riesgo de algo siniestro y deberá luchar por sus vidas.