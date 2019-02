Coalición de fiscales demanda a Trump por declaración de emergencia nacional

Washington (EFEUSA).- Una coalición de 16 fiscales generales presentó una demanda contra el presidente Donald Trump, para bloquear la declaración de “emergencia nacional” con la que el gobernante busca recaudar fondos para construir el muro en la frontera con México.

“Estamos demandando al presidente Trump para evitar que robe unilateralmente los fondos de los contribuyentes legalmente reservados por el Congreso para la gente de nuestros estados”, anunció el fiscal general de California, el demócrata Xavier Becerra, en su cuenta de Twitter.

“Para la mayoría de nosotros, la Oficina de la Presidencia no es un lugar para el teatro”, remató Becerra, que acompañó su mensaje con fotografías de la demanda que interpusieron ante la corte del distrito norte de California.

Becerra había anticipado en declaraciones a la cadena televisiva CNN que resultaba “raro” decir que en el Día de los Presidentes demandarían al mandatario de Estados Unidos, pero argumentó que “a veces es lo que hay que hacer”.

Se refirió así al festivo nacional de este lunes en EE.UU. y que conmemora el nacimiento de George Washington, el primer mandatario del país.

En un comunicado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, confirmó que a la demanda se sumaron, además de California y su estado, sus homólogos de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Virginia.

James alegó que declarar una emergencia nacional cuando “no existe es inmoral e ilegal”, al tiempo que advirtió que no tolerarán “este abuso de poder” y que lucharán “con cada herramienta” que tengan a su disposición.

“El desvío de los fondos necesarios de emergencias reales, actividades de lucha contra el crimen y proyectos de construcción militar usurpa el poder del Congreso y perjudicará a los estadounidenses en todo el país”, agregó.

La demanda iniciaría un proceso judicial que probablemente se alargará durante varios meses, durante los cuales se espera que el decreto de Trump permanezca bloqueado, por lo que la Casa Blanca no podría utilizar fondos que ha identificado para construir la barrera fronteriza.

La declaración de “emergencia nacional” permite a los presidentes de EE.UU. acceder temporalmente a una potestad especial para hacer frente a una crisis, y Trump la firmó el pasado viernes al asegurar que hay una “invasión” de drogas y criminales en la frontera con México que justifica medidas extraordinarias.

Pero, según la oficina de la fiscal general de Nueva York, la entrada de inmigrantes ilegales por la frontera con México “está en su punto más bajo en 20 años”, y advirtió que “no hay evidencia creíble que sugiera que un muro fronterizo disminuiría las tasas de criminalidad”.

Con la “emergencia nacional”, Trump pretende reunir 6.600 millones de dólares desviados de distintas partidas ya aprobadas por el Congreso, que se sumarían a otros 1.375 otorgados por el poder legislativo para construir la barrera fronteriza.

La oposición demócrata considera esa medida una interferencia “ilegal” en la potestad exclusiva del Congreso para determinar los presupuestos, y el mandatario ya pronosticó el viernes que la batalla por el tema llegará hasta el Tribunal Supremo.

La organización independiente Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) también planea demandar a Trump por su declaración, según adelantó el pasado viernes.

Mientras, la oposición demócrata planea impulsar una resolución destinada a invalidar el decreto de Trump, pero el mandatario podría vetarla a no ser que los legisladores reúnan una mayoría de más de dos tercios en ambas cámaras.

Consultado sobre la posibilidad de un veto presidencial, el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller aseguró este domingo en una entrevista en el programa “Fox News Sunday” que Trump “protegerá” el decreto.

