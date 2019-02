Empresas de USA sufrieron ataques informáticos de Irán y China

Nueva York, 18 feb (EFE).- Empresas y agencias gubernamentales de EE.UU. recibieron ataques de piratas informáticos iraníes y chinos que los expertos en seguridad de EE.UU. vinculan con la retirada del presidente Donald Trump del acuerdo nuclear con Irán el año pasado y sus conflictos comerciales con China, según The New York Times.

Un resumen de un informe de inteligencia consultado por el Times revela que empresas como Boeing, General Electric y T-Mobile se encontraban entre los objetivos recientes de los esfuerzos de espionaje industrial en China, si bien todas estas compañías se negaron a discutir estas supuestas amenazas.

Los recientes ataques iraníes contra bancos, empresas y agencias gubernamentales estadounidenses han sido más extensos de lo que se informó anteriormente, pues docenas de corporaciones y varias agencias de los Estados Unidos habrían sido atacadas, de acuerdo con siete personas informadas sobre los episodios que no estaban autorizados a discutirlos públicamente, relata el diario.

Los ataques, atribuidos a Irán por analistas en la Agencia de Seguridad Nacional y la firma de seguridad privada FireEye, provocaron una orden de emergencia del Departamento de Seguridad Nacional durante el cierre del gobierno el mes pasado.

Los ataques iraníes coinciden con una nueva ofensiva china orientada supuestamente a robar secretos comerciales y militares de contratistas militares y compañías de tecnología estadounidenses, según nueve funcionarios de inteligencia, investigadores de seguridad privada y abogados familiarizados con los ataques que los discutieron bajo condición de anonimato debido a la confidencialidad acuerdos.

El ciberespionaje chino se enfrió hace cuatro años después de que el anterior presidente de EE.UU., Barack Obama, y el presidente chino, Xi Jinping, alcanzaron un acuerdo histórico para detener los robos de secretos comerciales.

Pero el acuerdo de 2015 parece haber sido cancelado extraoficialmente en medio de la continua tensión comercial entre Estados Unidos y China, dijeron funcionarios de inteligencia e investigadores de seguridad privada citados por el Times.

“El ciberespacio es una de las formas en que los adversarios pueden atacarnos y tomar represalias en formas efectivas y desagradables que están muy por debajo del umbral de un ataque armado o de las leyes de guerra”, dijo Joel Brenner, ex líder de la contrainteligencia de los Estados Unidos.

Related